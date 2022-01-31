VIDEO: Eduin Caz envía mensaje tras aparatoso accidente.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, publicó un video en sus redes sociales para confirmar que se encuentra en perfecto estado de salud.

El cantante sinaloense expresó que su asistente y tío Jorge Omar sufrió un aparatoso accidente, pero afortunadamente salió sano y salvo.

Me voy despertando, me acabo de bañar de hecho… estoy mirando las noticias. Es verdad, es mi camioneta, afortunadamente yo no iba en esa camioneta, el que iba manejando es mi asistente Jorge Omar Cázares, que es mi tío

Él está totalmente fuera de peligro, les agradezco a todos por los mensajes y las llamadas. Si no les he contestado es porque me voy despertando

Te puede interesar: Trasciende que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, sufrió un accidente automovilístico.

Eduin Caz agradece las muestras de apoyo de sus fans

El vocalista de Grupo Firme agradeció los buenos deseos de los medios de comunicación, fans y otros seres queridos.

Es una noticia mala, pero todo bien. Solamente fueron los daños materiales. No tengo nada más que decirles… gracias por preocuparse, estamos bien

Les mando un fuerte abrazo a todos, estamos bien y fuera de peligro, mi asistente también está bien

Fue la tarde de este lunes 31 de enero de 2022, cuando surgieron aparatosas imágenes de la camioneta destrozada de Eduin Caz.

En su momento, se rumoró que el cantante de banda fue trasladado al hospital, hecho que Eduin Caz desmintió en sus redes sociales oficiales.

“Aquí la explicación de lo sucedido”, escribió el cantante en sus historias de Instagram.

No es la primera vez que el vocalista de Grupo Firme se vuelve tendencia, pues ha estado involucrado en escándalos de infidelidad y de salud tras superar una hernia hiatal.

Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores de Chisme No Like, ya habían adelantado a Venga la Alegría detalles de la camioneta destrozada de Eduin.

“Afortunadamente, Eduin Caz no se encontraba manejando la camioneta; se trataba de su tío Omar”, expresó Beristain a VLA.

También te puede interesar: Eduin Caz causa polémica por aventar billetes en una fiesta. (VIDEO)