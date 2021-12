Hospitalizan de emergencia a Eduin Caz de Grupo Firme. (FOTO)

Eduin Caz de Grupo Firme fue hospitalizado de emergencia, según confirmó su esposa Daisy Anahí a través de una foto y un mensaje en sus redes sociales oficiales.

Fue a través de Instagram, donde la esposa del integrante de Grupo Firme publicó una fotografía que preocupó a los miles de fanáticos del sinaloense.

Se puede ver al cantante de banda recostado con una bata azul y siendo asistido por un grupo de doctores.

“Primeramente Dios todo va a salir bien”, escribió Daisy Anahí en sus historias de Instagram, frase que acompañó con varios emojis de súplica.

¿Por qué fue hospitalizado Eduin Caz?

Aunque se desconocen las causas de hospitalización de Eduin Caz, diversos medios han revelado que se debe a problemas respiratorios.

El mexicano padece asma, por lo que el cambio de temperatura en la época invernal afecta su salud física, además de que tiene que utilizar máscara de oxígeno en estas fechas.

“¡Qué voy a tener Covid! No, no tengo Covid, mentira, eso es totalmente falso. Mis verdaderos fans saben que el frío me mata porque tengo asma’’, escribió Eduin en Instagram hace algunas semanas.

Eduin Caz reporta que su hija también está enferma

Antes de ser hospitalizado, Eduin Caz publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde se pudo observar al cantante con una chamarra rosa y un gorro.

“Alguien anda malita como su papi”, escribió el cantante sobre una foto cargando a su bebé Geraldine.

Todo sucedió después de que Eduin Caz visitó el restaurante La Cabaña del Abuelo cerca de La Rumorosa en Baja California, donde se metió hasta la cocina para tomarse fotos con sus fans.

No es el único trago amargo que atraviesa el integrante de Grupo Firme, ya que hace unas semanas fue acusado de infidelidad por parte de una joven llamada Stephanie Hernández, originaria de Ciudad Juárez.

El cantante aclaró la polémica y aseguró que arregló las cosas con su esposa antes del video viral, por lo que se trató de una extorsión por parte de la joven Stephanie Hernández.

