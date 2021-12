Exhiben supuesta infidelidad de Eduin Caz de Grupo Firme. (VIDEO)

Una grabación que se hizo viral en internet delataría que supuestamente, Eduin Caz de Grupo Firme, fue infiel a su esposa, pues aparece durmiendo con otra mujer de Chihuahua.

El intérprete de ‘Ya supérame’ ha sido señalado por presuntamente mantener una relación fuera de su matrimonio con Daisy Anahy.

Lo anterior ha provocado polémica, a partir de que la usuaria de TikTok, Stephanie Hernández, compartiera un mensaje donde la esposa de Eduin la cuestiona sobre su relación, para posteriormente publicar un video donde al parecer el cantante sinaloense está dormido junto a ella.

La chica explicó que lo mostrado ocurrió en el año 2019, cuando Grupo Firme ofreció una presentación en Ciudad Juárez, pero ella no sabía que el cantante estuviera casado.

“Ese día del concierto me invitó al after, él se acercó y me empezó a sacar plática, yo no tenía idea que estaba casado, solo sabía que tenía un hijo. Esa noche pasó lo que pasó y ya, eso es todo”, aseguró la joven.

ahí les va el video del perro Eduin Caz😩🤟🏼 JAJAKAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/t05Xnz0LYx — Mel🍒 (@MelaniieMoon) December 11, 2021

Eduin Caz niega infidelidad

Eduin Caz ha negado infidelidad hacia su pareja, pues muchos afirman que el escándalo habría provocado la ruptura entre Daisy y él.

El vocalista de Grupo Firme adelantó que compartirá su reacción sobre los señalamientos en su contra. “Ahorita les subo el video explicando ese chisme. Días, porque buenos los memes y el mitote que se cargan”, dijo.

