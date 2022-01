Eduin Caz hace realidad el sueño de una niña con una enfermedad terminal.

El cantante Luis Ángel ‘El Flaco’ reveló que su amigo Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, le ayudó a mandar un saludo especial a una niña con una enfermedad terminal.

El exvocalista de Los Recoditos contó en una entrevista con Mhoni Vidente que se encontró en Culiacán a un hombre con su hija, quien estaba mal del corazón y estaba a punto de morir, por la falta de una cirugía.

Uno de los sueños de la pequeña era tener un saludo de Eduin Caz, por lo que enseguida le pidió que le ayudara a que la chiquita hiciera realidad su deseo.

“‘Eduin, por favor, hazme un paro, conocí a esta niña y así y así está enfermita y quiere un saludo tuyo’ y me lo mandó de volada. Eran dos saludos: uno para ella y uno para su amiga”, recordó ‘El Flaco’.

Eduin Caz respondió al llamado

El vocalista de Grupo Firme se ofreció a cubrir la deuda, pero según recuerda Luis Ángel, todo fue en vano porque no pudieron salvar a la niña.

“Perdón que diga esto, pero lo tengo que decir, para que sepan de que se trata contigo, Eduin. Me dice: ‘Flaco, si le doy ese dinero ¿se salva?” y le dije: ‘Pues no sé, pero es un dineral’ y me dijo: ‘Se lo doy, dime a dónde lo mando o qué hacemos, quiero ayudarle’ y en eso quedó", explicó.

“Entonces ellos (la niña y el papá) se fueron a Monterrey a un hospital y estuvimos en contacto, pero la niña se murió como a la semana más o menos y ya no pudimos nosotros ayudarla, pero eso habla de su calidad humana y no lo dice él, yo lo digo y perdón si lo ventilé Eduin, no creo que te agüites conmigo, pero yo sé la clase de persona que eres y por eso te defiendo”, dijo ‘El Flaco’.

