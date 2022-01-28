Ellos son los nuevos músicos de Edén Muñoz tras dejar Calibre 50.

Tras varios meses de polémica, se confirmó la salida de Edén Muñoz de Calibre 50, luego de que el cantante de regional mexicano se presentó en un evento privado como solista.

La salida del vocalista de Calibre 50 se da por varios problemas de convivencia que enfrentaron al interior de la agrupación que estuvo junta durante 12 años.

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Uno de los momentos que más sorprendió a los millones de fans de Calibre 50, fue cuando Edén Muñoz cambió su nombre en sus perfiles oficiales de redes sociales, pues quitó toda evidencia que lo relacionara con la banda.

Edén Muñoz rompe el silencio al salir de Calibre 50

Fue por medio de su perfil de Instagram, donde Edén Muñoz habló por primera ocasión de los motivos que lo llevaron a salir de Calibre 50 y sobre los planes que tiene para continuar su carrera.

Me va a costar, pero la historia debe continuar. Se acabó y no sé qué vaya a pasar, mi vida no se va a acabar, me va a costar, pero la historia debe continuar. Se acabó, me toca ahora ser así, por primera vez pensar en mí, sanar, vivir, reconstruir; me toca ahora ser feliz, me toca ahora ser feliz, me toca ahora ser feliz

El nuevo reto de Edén Muñoz

Todo parece indicar que Edén Muñoz estará muy pronto de regresó, pues ya confirmó que tiene listo para el video de su primer sencillo ‘Creo en ti’, pero confirmó por medio de sus redes sociales que no es la primera canción con la que va a empezar, ya que antes va a lanzar ‘Chale’.

Para esto Edén Muñoz va a contar con un nuevo equipo de músicos, mismo que ya posaron juntos en lo que parece ser un ensayo; las fotos fueron compartidas en el perfil de Instagram de @gabymusic_2020.

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La partida de Edén Muñoz de Calibre 50 también significó un cambio de disquera, por lo que su carrera ahora se encuentra vinculada a Lazos Music.

