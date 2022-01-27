La Voz Kids: Eddy Vilard será el conductor de nuestro reality show.

Una nueva era está por llegar a nuestras pantallas de Azteca UNO, pues seremos testigos del talento de los más pequeñitos con La Voz Kids 2022.

Los menores más talentosos de todo México se darán cita en un solo lugar para cautivar a nuestros queridos coaches con su voz y dulzura.

Los coaches girarán su silla para formar un equipo único y dispuesto a llegar a la Gran Final de esta edición de nuestro reality show de canto.

El programa contará con la mágica conducción de nuestro querido Eddy Vilard, quien con su entrega y pasión guiará a los participantes hasta la victoria.

Eddy ya nos ha acompañado en anteriores ediciones de La Voz, colocándose como uno de los presentadores juveniles más carismáticos y brillantes del momento.

No te pierdas la conducción de Eddy Vilard en La Voz Kids 2022 y manténte atento a nuestra programación para conocer más detalles sobre esta esperada temporada.

“Una nueva temporada de La Voz Kids se acerca y una vez más va a estar espectacular. Ya les avisaré cuando estrenamos”, escribió Eddy en su cuenta de Instagram.

Acompaña a Eddy Vilard en esta nueva temporada junto a los coaches y el talento más poderoso del país. Vive con el presentador las historias detrás de las voces más jóvenes del momento.

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¿Quiénes serán los coaches de La Voz Kids 2022?

Este nuevo año 2022 llega con nuevas sorpresas para todos nuestros televidentes, pues se unen a nuestras filas destacados talentos de la escena musical.

A esta edición de La Voz Kids 2022 se une Paty Cantú con su extensa trayectoria en la composición e icónicos temas como Goma de mascar.

María León tampoco se queda atrás, pues girará su silla para quedarse con los pequeñitos más talentosos del país.

La revelación de este año en La Voz Kids 2022 es Joss Favela, cuya amplia trayectoria en el regional mexicano lo hace un artista único.

Mau y Ricky regresan a esta nueva temporada con sed de victoria y coronarse como los absolutos ganadores junto a un brillante pequeñito.

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