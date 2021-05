Revelan cuánto gana Eiza González en el mundo de Hollywood.

Eiza González se convirtió en una de las actrices mexicanas que hizo eco en la industria hollywoodense. La artista latina dejó México para emprender una nueva etapa en su vida personal y profesional en los Estados Unidos.

Eiza González trabajó junto a grandes estrellas de Hollywood

¡EXCLUSIVA! Vin Diesel halaga el trabajo de Eiza González, quien asegura no ha perdido el piso a pesar los elogios recibidos en Hollywood.

Tal parece que los frutos del esfuerzo por fin sucedieron, ya que Eiza González figuró entre las actrices más taquilleras en los Estados Unidos.

La mexicana, de 31 años, pisó fuerte desde su llegada a tierras extranjeras, pues participó en películas como Baby Driver, Descuida, Yo Te Cuido, Bloodshot, Paradise Hills y muchas otras.

Además, el público internacional comenzó a hablar de Eiza González tras su participación en Godzilla vs. Kong y Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw, donde participó junto a grandes histriones como Dwayne Johnson, Vanessa Kirby, Idris Elba, Ryan Reeynolds y muchos otros más.

Y mencionar, el vestido amarillo que utilizó en los Premios Oscar 2018, pieza que se volvió tendencia entre el público mexicano y extranjero.

Eiza González celebra ser una de las mujeres más taquilleras de 2021

The Numbers, portal de análisis de datos de la industria cinematográfica, lanzó una lista de actores más destacados. Destacaron los nombres de Samuel L. Jackson, Tom Holland, Liam Neeson, Will Smith, Margot Robbie, Robert Downey Jr. y Brie Larson.

Eiza González ocupó el quinto lugar del top y se manifestó con un poderoso mensaje en Instagram.

“Recuerdo cómo me sentía al escuchar una y otra vez que una mujer (inserte mi origen étnico o cualquier estereotipo vinculado a mí) no era una mujer líder y que a la gente no le importaba y aún no había tenido una oportunidad. Y sigo adelante”, comenzó Eiza haciendo referencia sobre su origen mexicano.

“Sentirme desinflada pero empujando a través de creer en mí misma, cuando mucha gente no lo hizo. Bueno, a la gente le importaba. Esto es lo que está haciendo el pueblo. Puede que no sea enorme para algunos…”, continúo.

Por último, la actriz latina agradeció al pueblo mexicano por sus muestras de amor.

Para mi pueblo, los mexicanos. Los latinos SIEMPRE CREEN. Porque otras personas se preocupan por nosotros y yo me preocupo por ti. Me siento muy orgullosa de esto, discúlpame de antemano porque sé que esto es un poco cursi, pero quería compartir y dar las gracias. Gracias mi gente. Sí se puede

Millones de personas se preguntan cuánto dinero gana Eiza tras convertirse en una de las mexicanas más populares en Hollywood.

Aunque no hay datos oficiales, se estima que podría ganar unos 13 millones de dólares, pues su colega Jason Statham recibió esta cantidad por la cinta Fast and Furious: Hobbs & Shaw.

Algunas personas aseguran que Eiza podría ganar un poco menos que sus compañeros hombres, debido a la brecha salarial que se vive en el cine de Estados Unidos.

