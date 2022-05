Eiza González y Jason Momoa tendrían un romance. (FOTOS)

Eiza González es una estrella mexicana que de a poco se va haciendo de un lugar en Hollywood; sin embargo, ha comenzado a circular un rumor sobre un supuesto romance con Jason Momoa, actor que da vida a “Aquaman”, quien el pasado mes de enero anunció su divorcio de Lisa Bonet, con quien sostuvo 16 años de relación.

Aunque el actor y su esposa no revelaron los motivos de su separación, diversos medios aseguraron que se debió por diferencias de personalidad. Recientemente People y otras fuentes aseguran que, tras terminar su relación, Momoa decidió darle vuelta a la página y darse una nueva oportunidad en el amor.

La revista afirmó que han sido diversas fuentes las que confirmaron que Momoa y González habrían iniciado un romance: “Jason Momoa y Eiza González están saliendo. Él se preocupa por ella. Está en un lugar, trabajando en “Fast X”. Está bastante ocupad y está en un buen lugar”, versa una de las revelaciones de un informante.

Otra de las fuentes citadas aseguró que el actor que da vida a Arthur en “Aquaman” y la actriz mexicana apenas se están conociendo, pasando juntos los pocos ratos que tienen libres: “Ambos están ocupados con el trabajo, pero se divierten juntos. No es nada serio todavía”.

Actualmente, ambos se encuentran trabajando en diferentes proyectos: Momoa está filmando “Rápidos y Furiosos 10 (Fast X)" y se dice que también formará parte de un proyecto relacionado con el videojuego Minecraft.

Por su parte, Eiza está trabajando en una serie televisiva basada en el libro de “The Three-Body Problem” del escritor chino Liu Cixin.

Momoa acude al estreno de la cinta de Eiza González

Algo que acrecentó el romance entre los actores fue la asistencia de él, el pasado mes de abril, al estreno del largometraje “Ambulance”, en la que participó la actriz mexicana. Sin embargo, cada uno se mostró por separado.

Jason Momoa es vinculado con otra hermosa actriz

Semanas atrás, el histrión fue vinculado con la actriz británica Kate Beckinsale, después de que el actor le diera su chaqueta durante la fiesta posterior a la polémica entrega de los Oscar 2022. El actor aclaró lo sucedido y negó que tuviera una relación con ella:

“Fue una locura. Todo el mundo dice: ‘¿Están saliendo?’ No, no, era caballerosidad, la mujer tenía frío. Ella es muy amable, yo estaba siendo muy amable, solo siendo un caballero. Ahora, no le voy a dar mi abrigo a nadie”.