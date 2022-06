El apoyo debe estar acompañado de amor. | Extra Time

Mónica llegó al programa muy preocupada. Sus hijos han tomado una serie de decisiones con las que ella no está nada de acuerdo. Ella tiene problemas de salud y lo último que quería era tener que soportar la gran preocupación que sus hijos le han causado en los últimos meses.

Alan es el hijo de Mónica. Es un luchador de lucha libre y solamente quería ayudar a su madre con las cuentas del hospital y todo lo que llegue a necesitar por su situación de salud actual. Pero las cosas no eran las que parecían. La preocupación de Mónica no era en vano, y Alan no solamente peleaba en los rings profesionales. Resultó que él había encontrado otra manera con la que podía generar dinero rápidamente y así poder ayudar todavía más a su madre. Él, aunque tenía las mejores intenciones con su madre, no pudo ver todo el daño que le estaba causando a su madre y a su padre por la preocupación de que él podría perder la vida en alguno de estos encuentros clandestinos. Alan dijo en muchas veces que para él no era importante su físico, con tal de que pudiera ayudar a su madre con su tratamiento de salud.

José es la pareja de Mónica y el padre de Alan. Él no pudo contener el llanto en el momento en que ingresó al panel de nuestro programa. La preocupación y el miedo a que algo pudiera pasarle a sus hijos lo había consumido a tal punto que ya no podía estar tranquilo en ningún momento. Además, José temía que las acciones de sus hijos llegarán a destruir a su familia. Además, él aclaró en distintas ocasiones durante el programa que solamente quería lo mejor para sus hijos y quería que se alejaran de todo lo que pudiera poner en riesgo sus vidas. Las lágrimas no pararon y pudimos ver la desesperación y el dolor de sus ojos.

Denisse es hermana de Alan, hija de Mónica y José. Su intervención fue algo más que impactante. Al llegar al programa, no perdió el tiempo en decir que su actual pareja la tenía secuestrada en su casa y que no dejaba que ella pudiera ver o hablar con su familia. Su padre no pudo contener su enojo y comenzó a cuestionar la razón por la que ella no había dicho nada. Issak, su pareja, entró al programa. Él tampoco perdió el tiempo, pero al contrario, para provocar a todos los integrantes de la familia de su pareja y también aprovechó el tiempo para lanzar una serie de insultos y amenazas. No paraba de decir que gracias a él la familia de Denisse podía comer y había podido salir adelante, además de que se mostró un video en el que él tuvo un comportamiento más que agresivo con Denisse, aunque se quiso defender diciendo que el video había sido manipulado para malinterpretarse, cosa que no podía ser posible.

Muchas amenazas, muchas provocaciones y muchos insultos se dijeron durante el programa, a tal grado que el equipo de seguridad del programa tuvo que intervenir e interponerse entre la familia e Issak.

El programa llegó a su fin para darle entrada al Extra Time de este día.

Rocío y los especialistas no dejaron pasar mucho para decirle a Issak todo lo que podría traerle su actitud y que nadie más que él sabe lo que hace. Después de una intervención violenta y retadora durante el programa, trataron de hacerlo entrar en razón. Los especialistas dijeron todo lo que pensaban del caso en cuestión y pudieron encontrar un punto en el que todos pudieran estar tranquilos con la solución encontrada en nuestro programa.