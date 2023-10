¿El café ayuda a bajar de peso? Esta es la verdad.

El consumo del café suele dividir la opinión pública. Por un lado, su principal elemento, la cafeína, es rico en antioxidantes y por otro, genera insomnio y hasta nerviosismo y ansiedad en algunas personas. No obstante, diversos estudios científicos señalan que el café ayuda a bajar de peso también.

Por ejemplo, un artículo publicado en ScienceDirect describe que el café ayuda a bajar de peso porque la cafeína reduce temporalmente el apetito. En consecuencia, las personas sienten menos hambre.

De manera semejante, un estudio llevado por científicos estadounidenses y surcoreanos, concluye que el café ayuda a bajar de peso tras la revisión de 12 estudios en donde el mayor consumo fue vinculado con la disminución de la grasa corporal de la población que estudiaron. Sobre todo, en los hombres.

¿Por qué el café ayuda a bajar de peso?

La razón por la que algunos científicos sostienen que el café ayuda a bajar de peso recae en que acelera el metabolismo, lo que provoca una mayor quema de energía mientras duermes. Pero como este efecto es pequeño, es muy probable que la pérdida de peso se deba a otros factores.

Además, existen investigaciones que no prueban que el café ayuda a bajar de peso. Tal es el caso de un estudio publicado en la revista The American Journal of Clinical Nutrition. Si bien, explica la relación de las personas que bebieron una taza extra de café al día con la pérdida de 0.12 kg de peso, no confirma que el café es el verdadero factor y tampoco considera la variabilidad en la cantidad de cafeína.

Incluso, una investigación en Innovation in Clinical Neuroscience tiene conclusiones que distan de aquellas que expresan que el café ayuda a bajar de peso. En este sentido, explica que la cafeína brinda energía pero su consumo constante provoca un efecto rebote y más tarde, te sientes cansado otra vez.

