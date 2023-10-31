‘El Costeño’ rompe el silencio sobre los daños que sufrió su familia en Acapulco

La semana pasada, los mexicanos fuimos testigos de uno de los desastres naturales más grandes que ha afectado a nuestro país, mismo que dejó a miles de personas sin casa en el puerto de Acapulco.

Javier Carranza, ‘El Costeño’, revela que la casa de su mamá en Acapulco, quedó completamente destruida por el paso del huracán Otis en el puerto.

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Pero la de mi hermano y la de mi madre, rotas todas las ventanas, todos los muebles echados a perder, la de mi hermana de lado, también todos los muebles echados a perder. La otra hermana, porque somos cinco, solamente una hermana tuvo inundaciones, pero se le rompieron ventanas, porque a todos los demás sí, se les voló todo

¿Cuál es su mensaje para la población afectada?

Pide a la gente un poco de cordura en estos momentos tan difíciles para el puerto, ya que la situación en Acapulco es muy complicada.

Y se han visto gente con cadenas de oro, con relojes buenos, con esclavas y robando, saqueando electrodomésticos, no tienen...

Por otro lado, Lorena Herrera continúa usando sus redes sociales para motivar a sus fans a ayudar a todos los afectados por Otis.

Si ya fueron a donar una vez, pero están en las posibilidades, síganlo haciendo muchas más veces, y que también se requieren hombres fuertes para cargar las cajas, gente que vaya a ayudar a armar las despensas y muchas cosas, se requiere mucha ayuda de verdad

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El dueto Ha-Ash, se une a la lista de artistas que han tenido que posponer sus shows en Acapulco, por medio de un comunicado indicaron que el concierto del 4 de noviembre se cambia a otra fecha aún por definir.

