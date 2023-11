Este es el efecto del café en el hígado y los riñones.

Son muchas las personas que disfrutan de una de café. Por lo general, aprovechan la cafeína para estar más alertas y sobrellevar mejor sus actividades cotidianas. Sin embargo, sus propiedades no solo repercuten al cerebro, sino que existe un efecto del café en el hígado y los riñones.

Sin azúcar o cualquier clase de endulzante, el café es considerado una bebida saludable y compatible con muchas personas. De hecho, está incluido en la lista de bebidas de Harvard que son buena opción para el cuerpo junto con el agua y el té.

Entre los beneficios del café se encuentra que es rico en antioxidantes, activa la mente y puede aliviar dolores de café esporádicos. Del mismo modo, contribuye a la pérdida de peso y puede ser un elemento clave para combatir enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Pero así como sus propiedades juegan a favor de nuestra salud, también juegan en contra por medio del efecto del café en el hígado y los riñones.

¿Cuál es el efecto del café en el hígado y los riñones?

En ese sentido, los estudios científicos son contradictorios. Por un lado, el efecto del café en el hígado y los riñones puede ser positivo, incluso en personas que sufren enfermedades relacionadas con estos órganos.

De este modo, los expertos indican que “las investigaciones no han demostrado que beber de 3 a 4 tazas de café al día aumente el riesgo de enfermedad renal o la tasa de disminución de la función renal”. Así mismo, el café es llamado el “grano mágico” para las enfermedades relacionadas con el hígado, ya que se ha detectado que lo protege y es capaz de reducir el riesgo de cirrosis o daño hepático.

Sin embargo, cuando el efecto del café en el hígado y los riñones es negativo surgen preocupaciones como la presencia de oxalato en el café porque está relacionada con la formación de cálculos renales aunque esto solo ocurre en determinados casos y cuando el consumo es en exceso.

¿Cuántas tazas de café se recomienda tomar al día?

Los especialistas y la Universidad de Harvard consideran que lo más sano es tomar una cantidad que no supere las cuatro o cinco tazas de café al día, es decir, no más de 400 miligramos diarios de cafeína. No obstante, resulta más saludable cuando no le añades leche, endulzantes y crema batida.

