El Escorpión Dorado en ‘De lo que Uno se entera’. ¡Descubre qué dijo!

El Escorpión Dorado estuvo esta tarde en el podcast ‘De lo que Uno se entera’ platicando de todo un poco con Olga Mariana, a quien le reveló lo bien que se siente como conductor del nuevo programa de concursos de TV Azteca, El Círculo del 1%.

Si bien se le han presentado oportunidades de ser parte de otros programas, aclara que él sólo acepta proyectos cuando le convencen al cien por ciento, aún le ofrezcan más dinero para algún trabajo, él no acepta cualquiera, sino el que le gusta más, como fue el caso de El Círculo del 1%, que acaba de iniciar este domingo por la señal de Azteca UNO.

¿Escorpión Dorado participaría en un reality de supervivencia?

Olga Mariana aprovechó para preguntarle a Escorpión Dorado sobre si estaría dispuesto a participar en algún reality del estilo de La Isla o Suvivor, donde tiene que estar alejado de todo y depender de él mismo para seguir adelante, a lo que contestó muy seguro que no, pues no podría estar lejos de sus tantas novias y sus hijos regados por todas partes y no quisiera invertir todo ese tiempo lejos de su casa.

Asegura que le gusta participar en proyectos que disfrute, pues para él, el éxito no es la meta, sino el camino que recorre para llegar a ella.

Los outfit de Escorpión Dorado son únicos

La conductora de ‘De lo que Uno se entera’ también destacó los diferentes looks con los que podremos ver a Escorpión Dorado en El Círculo del 1%, pues ha dejado ver que saldrá con uno diferente en cada emisión, lo que ayuda y emociona a sus seguidores que gustan de verlo por su amor a la lucha libre; además, él destacó lo mucho que le gusta que la gente lo siga y se vista como él como signo de admiración, pero lo que sí no le gusta para nada, es aquellos imitadores que se hacen pasar por él para sacar progvecho económico y engañar a quien se deje.

Tras una entretenida plática donde hubo de todo, El Escorpión Dorado finalizó su participación en el podcast con la finísima y muy conocida frase de ‘Peluche en el estuche’.