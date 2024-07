Este es el fruto rojo que tiene más vitamina C que una naranja

La vitamina C es esencial para nuestro organismo, ya que protege las células de los daños causados por los radicales libres. Aunque la naranja es famosa por su contenido en esta vitamina, no es la fruta que más la contiene. Hay un fruto rojo que tiene más vitamina C que una naranja y, además, es bajo en calorías. En esta nota, te contaremos todo sobre este sorprendente alimento.

¿Cuál es el fruto rojo que tiene más vitamina C que una naranja?

En particular, las fresas son el fruto rojo que tiene más vitamina C que una naranja. Tan solo una taza de fresas contiene aproximadamente 95 mg de vitamina C, mientras que una naranja mediana ofrece solo 70 mg.

Por otro lado, este fruto rojo que tiene más vitamina C que una naranja es antioxidante, antiinflamatorio y ayuda a la producción de colágeno. Sin embargo, es importante recordar que la vitamina C que consumimos no va directamente a la piel, pero sí contribuye a la salud general del organismo.

Cabe señalar que las fresas adquieren su vibrante color rojo gracias al licopeno, un compuesto con propiedades antioxidantes que protege nuestras células del daño oxidativo. Este pigmento pertenece a los carotenoides y también es conocido por potenciar el bronceado y ofrecer protección cardiovascular y contra los rayos UVA.

¿Por qué es recomendable el consumo de fresas?

Además de ser un fruto rojo que tiene más vitamina C que una naranja, las fresas ofrecen una amplia gama de beneficios nutricionales porque contienen hierro, yodo, calcio, fósforo, magnesio y potasio. Otro punto a favor es su bajo contenido en sodio y alto en potasio, lo que las hace ideales para personas con hipertensión arterial.

La alimentación juega un papel crucial en la salud y bienestar. Incorporar fresas en tu dieta no solo te proporcionará una alta dosis de vitamina C, sino que también te brindará otros nutrientes esenciales. Este fruto que tiene más vitamina C que una naranja es una opción perfecta para quienes buscan mantener una dieta equilibrada y baja en calorías.

En resumen, aunque la naranja es conocida por su vitamina C, las fresas son el verdadero campeón en cuanto a contenido de esta vitamina. Así que, la próxima vez que busques un refuerzo de vitamina C, opta por las fresas.

