Reaparece Eleazar ‘N’ y así luce tras estar en la cárcel. (VIDEO)

El pasado 25 de marzo, el juez a cargo del caso de Eleazar ‘N’, le dio libertad condicional al actor; desde entonces, el joven solamente fue visto en redes sociales cuando envió la supuesta disculpa pública a su expareja Tefy Valenzuela, a quien agredió físicamente.

Tras casi dos meses de este polémico caso, el también cantante reapareció en Instagram durante una celebración a su mamá.

Fue por medio de la cuenta oficial de su hermana, Zoraida Gómez, en donde el actor se dejó ver muy feliz acompañado de su hermana, mamá, cuñado y sobrino.

Los complicados momentos que vivió en la cárcel Eleazar

Hay que recordar que, desde que Eleazar ‘N’ salió de prisión, no ha dado ningún tipo de declaración a los medios de comunicación y tampoco había aparecido en redes sociales, por lo que su reaparición en los videos de su hermana ha causado gran conmoción entre sus amigos y seguidores.

¿Cómo luce Eleazar Gómez?

En la historia que su hermana compartió, se puede observar al actor con una camisa en color azul marino, cabello a rapa y lente oscuro, celebrando el día de las madres; además, en dicha grabación, aparece la mamá de los actores quien se muestra muy feliz por tener a sus dos hijos juntos.

Sin dejar a un lado, Zoraida Gómez también deja ver su felicidad y lo externa con un “Ay, qué bonito”, expresión que dice luego de grabar a su hermano. La celebración se hizo en la casa de la actriz en donde asaron carnes para festejar a la madrina de Zoraida y claro, a las mamás.

Tras su inesperada aparición, las opiniones para el actor no se hicieron esperar pues muchos no dudaron en mostrarles apoyo y, por supuesto, felicitar a su mamá; aunque, por otro lado, algunos seguidores no dudaron en comentar cosas negativas, sin perdonar las acciones que cometió en el pasado.