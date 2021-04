Tefi Valenzuela nos confesó en exclusiva que encontró el amor de nuevo y sus planes de lanzar un libro.

Tefi Valenzuela se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría tras la tormentosa situación que vivió con Eleazar ‘N’.

Recordemos que, el actor mexicano, fue detenido por violencia familiar equiparada tras golpear a la moelo peruana en su departamento de la Ciudad de México.

Eleazar ‘N’ obtuvo su libertad condicional por tres años a finales de marzo, dejando a todo el público impactado con la noticia.

Por su parte, Tefi Valenzuela continúo con su vida, pues recientemente viajó a su natal Perú para convivir con su familia y amigos. En exclusiva para VLA, la modelo nos contó todo sobre su regresó al país que la vio nacer.

“Estoy muy feliz porque yo no venía desde hace un año y medio. Hemos podido recorrer todos los canales, yo trabajé en cinco diferentes canales de este país y pude revivir todos los momentos que pasé en los programas”, expresó.

La artista no pudo aguantar las ganas de mandar un mensaje a todos los fanáticos de su país natal.

La gente con su cariño, tengo que agradecerles. Me he dedicado a promover mi canción y mis cosas. Estoy muy agradecida con la gente de Perú

Tefi Valenzuela prepara un libro para contar la historia de su vida

La cantante pronto dejará Perú para emprender un viaje a Bali, lugar donde escribirá las últimas páginas de su libro.

“Ahora me estoy yendo para Bali, me voy a agarrar un mes para terminarlo. Prometo no regresar hasta que esté hecho y terminado… voy a trabajar mucho porque es momento de terminar esto con más fuerza y con todo lo que he aprendido ahora”, expresó la modelo, quien prometió lanzar un libro de alta calidad contando su vida.

Además, Tefi confirmó que encontró el amor junto a un guapo hombre que presumió en sus redes sociales en las últimas semanas.

Es cierto. La persona con la que estoy también vive en Bali…

Por último, Valenzuela expresó que aprendió a sobrellevar las críticas de las redes sociales.

“A todos nos molesta y a todos nos afecta. Yo he aprendido a tomarlo más tranquila”, concluyó en exclusiva para Venga la Alegría.

