Tefy Valenzuela en el foro de Ventaneando para hablar en EXCLUSIVA de la agresión de Eleazar ‘N’ y cómo ha salido adelante.

Tefi Valenzuela, quien denunció a Eleazar ‘N’ por violencia familiar equiparada, se presentó en el foro de nuestro programa Ventaneando para hablar del calvario que vivió con el actor mexicano.

Fue el 5 de noviembre del año pasado, cuando la noticia de que Eleazar intentó estrangular a su exnovia, corrió como agua por todos los medios de comunicación.

Sin embargo, la modelo peruana visitó nuestro foro y reveló detalles de su recuperación tras la detención de Eleazar ‘N’ en el Reclusorio Norte.

Ya han pasado cuatros meses, estoy en otra etapa de mi vida. Gracias a Dios estoy viva y contenta. Que las mujeres vean que existe más después de este tipo de acontecimientos

“Me considero una mujer muy fuerte y ese es el ejemplo que quiero dar. Si las mujeres denuncian, pueden continuar con su vida. Me siento con la responsabilidad de decir que no deben tener miedo. Hay que confiar en la justicia mexicana”, expresó la modelo peruana a nuestra conductora Pati Chapoy.

Por si fuera poco, la intérprete de ‘El Perdón’ también reveló que ingresó a terapia para superar su tormentoso pasado.

Tomé terapias y coaching de mente, donde trabajó con mi subconsciente y una vida donde todo sea positivo

Tefi Valenzuela ya tuvo la oportunidad de ver a Eleazar ‘N’ en previas audiencias. La artista compartió sus sentimientos tras reunirse con su abusador en los juzgados.

“El viernes pasado fue la audiencia y si lo tuve que ver. Les comentaba que a veces se deslizan titulares, pero no es bueno mal informar. Nunca retrocedí, no quité la denuncia y no otorgué el perdón”, trascendió Tefi y confirmó que nunca eliminó la demanda contra el famoso actor de 34 años.

Tefi Valenzuela quiere empoderar a millones de mujeres a alzar la voz

Además, la artista confirmó que su denuncia sirvió para inspirar a otras mujeres víctimas de violencia.

Yo hice lo correcto al denunciar y a impulsar a otras mujeres. A él le toca atravesar lo que diga la ley…

Dejemos de atacar a las víctimas, eso hace que las personas no hablen. Yo no voy a acabar con mi vida

Y, aunque la famosa artista continúa superando el viacrucis a manos de Eleazar ‘N’, también confía en las autoridades mexicanas.

Ya no quiero ni siquiera recordar. Estoy con el cerebro renovado. De todo lo malo, quiero decir a las chicas que, si vemos agresión las tomemos en cuenta. Sí podemos hacer algo para el futuro

“Yo no soy Dios, yo creo que Eleazar debería hacerse responsable porque nunca quiso hacer una declaración. Es muy cobarde callarse. No le deseo el mal a nadie, yo perdono de corazón”, confesó.

Y una vez más, la artista peruana, confirmó que su denuncia inspiró a decenas de mujeres a no quedarse calladas ante las injusticias.

Me dijeron que gracias a que hable, pudieron quitarse eso que tenían, como miedo. Aunque no haya sido en el momento, se unieron a este caso

