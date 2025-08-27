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Ella es Alejandra, la hermana gemela de Eli Varela que pocos conocen y que participó en Exatlón
¿Lo sabías? La influencer Eli Varela tiene una gemela que también es fan del deporte, y aunque su parecido es impresionante, en la vida real son muy diferentes.
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Así es el impresionante antes y después de Eli Varela: cómo lucía antes de entrar a Survivor México 2025
Aunque Eli Varela se quedó a un paso de la gran final de Survivor México 2025, su participación estuvo llena de momentos emocionantes. Descubre cómo cambió en estas últimas semanas.
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Survivor México: Eli Varela destrozó el corazón de muchos al revelar cuál es el sueño que no pudo cumplir
‘La Potra’ fue eliminada de Survivor México 2025 tras un duelo cerrado contra Agustín Fernández y a días de la final.
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Sorpresivo Concejo Tribal | Survivor México 2024
El último Concejo Tribal de la penúltima semana no podría ser más emocionante, dos sobrevivientes son enviados al Juego de Extinción a luchar por llegar a la final.
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Observadores contra sobrevivientes en el Concejo Tribal | Survivor México 2024
El primer Concejo Tribal de la penúltima semana de Survivor México 2024 estuvo lleno de emociones y nuevas peleas entre los sobrevivientes y los observadores.
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Survivor México 2024 | Avance programa 57 | Un Concejo Tribal diferente
Los sobrevivientes cada vez más en riesgo de ir al Juego de Extinción. Una vez más duro enfrentamiento entre los observadores contra sobrevivientes.
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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del onceavo Concejo Tribal | Survivor México 2024
Un Concejo Tribal que nadie se esperaba ha traído nuevas estrategias para los sobrevivientes, el poder del Collar de Inmunidad de Lobo moverá todo dentro del juego.
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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del décimo Concejo Tribal | Survivor México 2024
El Concejo Tribal ha traído nuevas sorpresas para los sobrevivientes, las estrategias han cambiado y por primera vez tres sobrevivientes estarán en el Juego de Extinción.
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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del octavo Concejo Tribal | Survivor México 2024
El último Concejo Tribal de Survivor México antes de la fusión fue uno de los más sorprendentes, Halcones tendrán que despedirse de un sobreviviente de su tribu.
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Eli Varela | Survivor México 2024
Eli Varela llega a Survivor México como una experiencia de vida ya que desea probarse a sí misma y demostrar que es mucho más que una cara bonita.
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