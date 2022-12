Elisa Vicedo busca testigo clave en su denuncia contra Eduardo Carabajal.

Elisa Vicedo busca testigo clave en denuncia contra Eduardo Carabajal.

En un video que publicó Elisa Vicedo en sus redes, levanta la voz para buscar a Adriana, una testigo clave en su denuncia contra Eduardo Carabajal.

¿A quién busca Elisa Vicedo en redes?

“Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Un favor muy especial. Hoy como mujer mexicana. Estoy buscando a una persona. Su nombre es Adriana y no, no tengo su apellido. Una persona muy importante que hay que localizar antes de mediados de enero del próximo año”, dijo la actriz.

“Como mujer mexicana, sé que ella me sigue en redes sociales. Ella sabe la importancia que es ser encontrada. Desafortunadamente, su número de celular cambió y aunque no la quiera poner en riesgo, es la testigo principal en un caso. En mi caso y la necesito, Adriana, te necesito, esto es un extracto del video que Elisa compartió en redes”, añadió.

Ante la importancia de este mensaje, el programa ‘Ventaneando’ se enlazó en vivo con Elisa Vicedo, que actualmente vive en Canadá y quien hizo un recuento de su caso para el público de dicho programa,

¿Qué le ocurrió a Elisa Vicedo?

Nuestra querida Pati Chapoy presentó a Elisa para hablar sobre el tema, recordemos que hace algunos años Elisa Vicedo fue presuntamente violada por Eduardo Carabajal, y ella hizo una denuncia en el momento.

La actriz comenzó poniendo a la gente en contexto “que no conocen mi caso”. “En 2016 sufrí un abuso sexual con tan solo 19 años y en el año 2018, el 24 de junio, fui golpeada por la misma persona por haberle gritado que era un violador”.

“Y en ese momento todas las cámaras que yo no había visto se volcaron en mí y pues mi mayor secreto, que había guardado durante tanto tiempo salió a la luz, y no me quedó de otra más que salir y dar la cara, hacer conferencias de prensa y creo que fue el primer caso de Mee Too que se abrió en México, realmente fue el primer caso y fui criticada a más no poder por todos los medios de comunicación”, recordó.

“Estamos hablando que esto pasó hace varios años y no se tenía la conciencia que hoy se tiene en las redes, ni se tenía la forma de manejar a las víctimas”.

“Yo recuerdo que al día siguiente estaba en todos los periódicos y mi agresor, por otro lado, estaba dando entrevistas, ¿no? entonces, lo único que qué puedo hacer para poner un poco a la gente en contexto es que este fue el primer caso público, no quiere decir que haya sido el único, pero fue el primer caso público.

Y que llevamos tantos años luchando por este caso y por diferentes circunstancias de la vida, pues aquí seguimos”.

“Al final se hicieron dos casos: uno fue por las lesiones dolosas y puedo recordarle a la gente que lo gané.



Después de que este señor, individuo, estuvo diciendo, creo que puso 3 años que no había cometido ninguna agresión hacia mi persona, decide aceptar lo que él había hecho”, aseveró.

¿Por qué es importante encontrar a Adriana?

“Sale a dar una disculpa pública, la cual le pidió la ley y paga una compensación directamente a mis abogados. Y, bueno, está el otro proceso, que por cuestiones legales no puedo dar información exacta, de qué proceso es, pero que por lo que he dicho es un poco obvio y es aquí donde estoy buscando a la señora Adriana, a ella le constan ciertos hechos, fue la primera persona que vi después de que se consumó el delito del que fui víctima”.

“Se comunicó con mis primeros abogados hace muchos años, en 2018 a través de Facebook y dijo que, si se necesitaba que fuera declarar, iba a ir a declarar; desafortunadamente a mí me hackearon mis redes hace un año y muchos de los mensajes se borraron, entre ellos el de ella”.

“Y no he podido dar con su paradero, recuerdo dónde vive”.

“No vivo en la Ciudad de México, la estoy buscando, la autoridad la requiere en este momento no sólo yo, sino que la autoridad la requiere y es muy importante su presencia para que comparezca ante las autoridades mexicanas.

“Ya se ha dicho y ya está estipulado, no solamente por el Ministerio público que el delito sí sucedió que sí fui víctima de este delito, después de tantos años todo eso lo tengo a mi favor, pero es necesario que esta persona comparezca las autoridades”.

“Para mí es muy importante como mexicana, como bien saben, yo me fui de mi país después de que todo esto pasó. Y ha sido un tiempo de crecer mucho y he tenido muchas mujeres fuertes. He tenido lo que muchas llaman la tribu ahí para mí, pero no ha sido una historia fácil y no ha sido fácil tampoco cerrar este capítulo.

La testigo principal en este caso, porque fue la primera persona que me vio y es la más importante. Hace mucho tiempo que las autoridades debieron pedir su presencia, pero no fue hasta ahora que las autoridades lo están haciendo y se dieron cuenta de que había muchas cosas que ellos habían cometido mal en la carpeta

y que por eso no había avanzado”.

¿Qué opina Elisa Vicedo del caso de Héctor Parra?

“Al día de hoy, recibo mensajes de mujeres muy fuertes y de hombres que también han pasado por la situación que yo pasé y como acabo de ver el video de la niña, yo conozco a su hermana, mas nunca la había oído hablar a ella, yo siendo una mujer de 26 años de edad todavía me siento atemorizada de ir a comparecer porque pronto tendré que hacerlo y de saber qué es lo que viene. Entonces, no me puedo imaginar cómo se puede sentir una niña y no me refiero sólo a ella, sino a cualquier mujer que va a compadecer y que sabe cómo funcionan las cosas en México y si tienen alguna duda, pues aquí estoy para hablarla. La realidad es que lo único que busco es cerrar un capítulo de mi vida, pude cerrar el del golpe, se pudo limpiar mi nombre, quiere volver a limpiarlo, quiero que la gente sepa que yo nunca quise que se hiciera público. Yo era una actriz que no pertenecía al medio de la farándula, pero actuaba y a partir de todo eso dejé de actuar, me recluí en un país que no es el mío y lo hice por seguridad”.