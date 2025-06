Ellos son los nuevos conductores de Venga La Alegría: Fin de Semana

El foro de Venga La Alegría: Fin de Semana se vistió de gala este sábado 21 de junio con la presentación de los dos nuevos conductores, ¿sabes quiénes son?

¿Quiénes son los nuevos conductores de Venga La Alegría: Fin de Semana?

Nuestros conductores recurrieron a la Inteligencia Artificial de Bruno para crear a los nuevos conductores, los primeros en hacerlo fueron los hombres, quienes metieron al sistema las características que debía tener la nueva conductora femenina del programa y el resultado fue espectacular, pues la máquina arrojó a Nicky Chávez.

Acto seguido, nuestras conductoras hicieron lo propio y la máquina presentó algunas fallas, incluso sacó chispas, pero al final terminó creando al Rey Grupero, quien será el otro conductor masculino de nuestro matutino. Es así como Nicky Chávez y el Rey Grupero se convirtieron en los nuevos conductores de Venga La Alegría: Fin de Semana.

¿Cosas que no sabías de los nuevos conductores de Venga La Alegría Fin de Semana?

En una sesión de preguntas y respuestas, nuestros nuevos conductores, Nicky Chávez y Rey Grupero, dieron algunos detalles sobre su vida privada para que el público los conozca más.

Al preguntarle a Nicky Chávez cuáles son los desafíos a los que se ha enfrentado en su carrera, la hija de Julio César Chávez respondió que “yo creo que mucho, no puedo dejar pasar el hecho de mi apellido, eso mucha gente pensaría que es algo que te va a abrir más puertas, pero a la vez es más difícil porque la gente te juzga y tienes que estar comprobándole a la gente que mereces estar en cierto lugar, eso a veces es medio tedioso. Yo diría que eso es lo más difícil porque es estarle demostrando a la gente que me gusta, que estoy preparada y que esto es lo que sé hacer”.

Posteriormente tocó el turno de Rey Grupero, quién reveló qué ha cambiado en él durante este tiempo que estuvo fuer de Venga La Alegría Fin de Semana. El influencer aseguró que “me he vuelto más pacífico y se me ha enchuecado más el tabique”.

Del mismo modo, nuestros conductores le preguntaron si se fue de VLA por dinero o por un proyecto, a lo que el conductor respondió que “más bien estaba buscando mi etapa más espiritual y fue por ahí… Me fui a un retiro espiritual”. ¿Qué es lo que más extraño el Rey Grupero de VLA? El influencer respondió que a Ferka.

¿Qué cosas definen a Nicky Chávez? “Que soy una persona sumamente alegre, se van a divertir conmigo, soy chismosilla y soy berrinchuda”.