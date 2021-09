Elisa Vicedo retomará demanda por abuso sexual contra Eduardo Carabajal.

El pasado 8 de septiembre, Elisa Vicedo se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando y confesó que desistió en su denuncia contra Eduardo Carabajal por abuso sexual.

“En el caso de violación hice todo lo que estuvo en mis manos, pero en este momento, y estoy dando la exclusiva, no voy a seguir con el caso. ¿Por qué me estoy echando para atrás? Voy a ser clara, concisa y honesta: el sistema nunca ha estado para ayudar a la mujer. Las autoridades no van a hacer nada por nosotras”, expresó la actriz a nuestro vespertino liderado por Pati Chapoy.

Sin embargo, Elisa cambió de opinión tras ver a Eduardo Carbajal desfilar en la premier de la película Noche de Fuego, donde el actor se hizo el desentendido sobre las múltiples denuncias de violación que enfrenta.

Fue en el estreno de la película, dirigida por Tatiana Huezo, donde Eduardo dijo no saber nada sobre las demandas en su contra, declaraciones que molestaron a Elisa.

Elisa Vicedo se retracta y retoma su denuncia contra Eduardo Carbajal

Fue a través de sus historias de Instagram, donde Elisa Vicedo afirmó que la demanda por abuso sexual, en contra de Eduardo Carbajal, sigue en pie.

“Como muchos saben me había bajado ya del barco. Pero el día de ayer mi violador decidió salir a burlarse de mí y de las demás mujeres que ha violado”, inició la actriz un mensaje entre lágrimas y sollozos.

“A pesar de que no quisiera seguir invirtiendo más energía ni tiempo en esto, no voy a permitir que Eduardo Carbajal salga ahora a alfombras rojas y ponga su cara, como si nunca nada hubiera pasado”, continuó.

La actriz, de 25 años, pidió ayuda a sus fanáticos para que las violaciones de Eduardo Carbajal no se queden impunes.

“Así que les pido que se levanten conmigo. ¿Y saben qué? Vamos a por este hijo de put…”, concluyó Elisa Vicedo a sus 211 mil seguidores de Instagram.

Recordemos que. Elisa Vicedo se mudó a Canadá, país donde se casó y se estableció por miedo a su agresor en México.

La actriz también ha manifestado que Eduardo Carbajal no tiene permitido viajar a los Estados Unidos ni a Canadá por órdenes de las autoridades.

