Elisa Vicedo desistirá de su denuncia contra Eduardo Carabajal por violación.

Elisa Vicedo retirará su denuncia por abuso sexual contra Eduardo Carabajal.

Vicedo se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando para regalar una exclusiva nunca antes contada. La actriz desistirá en su denuncia por violación en contra de Eduardo Carabajal, así lo reveló a este programa.

“El caso de violencia lo gané totalmente. En el caso de violación hice todo lo que estuvo en mis manos, pero en este momento, y estoy dando la exclusiva, no voy a seguir con el caso”, expresó la joven actriz.

“¿Por qué me estoy echando para atrás? Voy a ser clara, concisa y honesta: el sistema nunca ha estado para ayudar a la mujer. Las autoridades no van a hacer nada por nosotras”, continuó.

La gota que derramó el vaso se suscitó cuando las autoridades pidieron a Elisa Vicedo un documento bastante extraño.

“Las autoridades mexicanas no hicieron nada al respecto. Quisieron hacerme un estudio socioeconómico y de mi familia, pero es una cosa muy rara. Me pareció que se estaban enfocando en otra cosa. Las autoridades no están haciendo su trabajo, pero la carpeta sí dice que hubo un daño psicológico por violación”, confesó la artista de 25 años.

Elisa Vicedo destapa nombres de otras víctimas de Eduardo Carbajal

Antes de despedirse del enlace con Ventaneando, Elisa Vicedo reveló nombres de otras víctimas de Eduardo Carabajal.

“Leia Freitas fue violada por el señor Carabajal en el año 2011. Hay una denuncia por parte de la señora, hasta con retrato hablado, y no se logró hacer nada. Muchas veces me callé por respeto, pero ya es hora de hablar. Su caso es tres millones peor que el mío”, confesó.

“También hay víctimas que no son figuras públicas. Hay otra víctima figura pública y vale la pena decir su nombre: es Esperanza Morett. Carbajal la intentó violar 10 años antes y después trabajó con él, que no se haga tonta, ella me lo contó a mí. Eduardo intentó abusar con ella”, continuó.

La actriz de melodramas no está dispuesta a seguir gastando dinero en abogados y a continuar sufriendo a nivel emocional.

“Pagué muchísimo dinero en abogados, la gente no tiene idea cuánto dinero he gastado en abogados. Hay gente ignorante que piensa que he sacado provecho de esto, pero es lo contrario, se me cerraron las puertas desde que esto se hizo público”, subrayó en exclusiva a este programa.

“No voy a gastar más dinero en abogados, no voy a seguir desgastándome energéticamente con todo esto. Hay corrupción, pero también a las autoridades no les importamos y desafortunadamente este el México donde vivimos. La ley de México está hecha para los criminales”, continúo.

Elisa Vicedo se despidió de nuestros televidentes con contundente mensaje a Eduardo Carabajal.

“Es un golpeador que ya no puede entrar a Estados Unidos y a Canadá. Cuando yo tenga que ir a mí país, me protegeré como me he protegido siempre. Ya no estoy para que me estén dando atole con el dedo. Se cierra este capítulo desde el fondo de mi corazón. Las autoridades de México no funcionan y eso hay que saberlo”, concluyó.

