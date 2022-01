Elisa Vicedo lamenta que Leia Freitas no denunciara a Eduardo Carabajal.

Elisa Vicedo seguirá su proceso legal en contra de Eduardo Carabajal.

Elisa Vicedo lamenta que Leia Freitas no haya denunciado a Eduardo Carabajal cuando la agredió sexualmente, pues de haberlo hecho, considera, ella no hubiera sido otra víctima más del actor.

La modelo se molestó porque la actriz reveló que ella había sufrido un abuso sexual del mismo sujeto, incluso le dijo: “Tanto que te pedí, tenías que hacer esto, me quitaste mi derecho de elegir y esa no era decisión tuya”.

“Yo creo que voy a transformar eso, no le quité su derecho de elegir, ella a mí me quitó mi derecho de no haber sido violada, porque si ella se hubiera hecho responsable de su caso en el año 2011, a mí no me hubieran violado en el año 2017. El caso de ella no importa, importa el caso de Elisa Vicedo”, dijo la actriz a Ventaneando en un enlace desde Canadá.



Elisa Vicedo está lista para continuar con su denuncia contra Eduardo Carabajal

Elisa Vicedo está lista para continuar con su denuncia contra Eduardo Carabajal, pues asegura tener los elementos necesarios para hacerlo. Sin embargo, al mismo tiempo le agradece a su agresor lo que le hizo, pues la ayudó a crecer como persona.

“Estoy tranquila, estoy ahorita enfocada solamente en mí, en mi esposo, en mi familia, en nuestras metas y en si se da, que se dé esta justicia divina de forma oficial en México, maravilloso; si no es así, no pasa nada, tengo dos manos, he trabajado en todo aquí en Canadá, desde ser mesera, vender cosas, limpiar casas, hoy por hoy soy dueña de mi propio kinder”, aseguró la actriz.

“Me cambió la vida, porque si me hubiera quedado en México... le doy las gracias a Eduardo, si me hubiera quedado en México, quizá hubiera sido una actriz más que no hubiera evolucionado a ese nivel de persona y por eso estoy eternamente agradecida”, culminó.

