Julión Álvarez quiere cerrar el tema de la investigación en su contra.

¿Será el 2022 el año en que Julión Álvarez deje atrás la investigación de la que ha sido objeto por presunto lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro estadounidense? El cantante, quien este fin de semana reanudó sus presentaciones en la Feria de León Guanajuato, respondió la interrogante.

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Dios permitirá y créanme que somos muy positivos y no hemos dejado de luchar, de trabajar y de preguntar: '¿Qué más se necesita?, ¿qué se requiere para poder tener todas esas libertades?’ Además para poder tener esas herramientas que desgraciadamente todavía carecemos de ellas. Ojalá sea mañana o pasado, no quiero ponerle fecha, pero ojalá sea pronto.

Casi cinco años, llevamos cuatro años y medio con ese problema y el público no nos olvida. Les soy sincero, en cada evento, en cada ciudad nos preguntamos: ‘¿Cómo nos va a ir?, ¿qué irá a pasar?’ Todo después de pandemia, después de todo eso decimos: ‘¿Qué va a pasar con la carrera de Julión y su norteña banda?, pero gracias a Dios seguimos siendo apoyados

Julión habló sobre su testamento

A propósito del reciente fallecimiento de Vicente Fernández, de cuya familia es cercana, Julión Álvarez reveló que ya redactó su testamento.

Es lo único seguro que todo el mundo tenemos, es un tema que trato de aprender de muchos colegas y de mucha gente. Creo tener más o menos ordenado, no tengo un testamento, pero tengo indicaciones, si me llega a pasar esto, yo quiero así… Tal cual así ante notario no, pero sí está todo muy platicado

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Este es el lado positivo que el cantante le ve a la pandemia: