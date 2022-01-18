Lalo España no pierde la esperanza de encarnar a Chespirito en su bioserie.

Lalo España, quien se autocandidateó para encarnar a Chespirito en la serie que se prepara sobre su vida, revela que ya hizo el casting de manera oficial para quedarse con el personaje.

Yo ya hice el casting, ahora sí me buscaron para hacer el casting oficial. Subí a redes sociales mi video y gente del casting me localizó a través de Instagram

El comediante sabe que va a competir contra actores de talla internacional para ganarse el aclamado papel.

Me dijeron: ‘Te vamos a mandar la escena’, me parece que ha causado buena impresión, pero no sabemos nada porque el casting se está lanzando en muchos países. Es un proyecto de talla internacional con gente involucrada de otros países

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Lalo España aclara sus polémicos comentarios en las redes sociales

Lalo España aclaró el malentendido que ocurrió cuando subió un mensaje a sus redes sociales y se creyó que era en contra de Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito.

Hubo un malentendido porque dije que existían productores que me bajaron la luna y las estrellas… no voy a decir nombres. Me dijeron: ‘Quiero que estés metido en los libretos’, pero después me enteré de que se hizo el piloto y yo no fui requerido

Lalo España aclara que no tiene nada en contra de Chespirito o de su familia.

Sí dije algo para que se dieran cuenta que yo no me chupo el dedo, pero hubo medios de comunicación irresponsables que dijeron: ‘Está desilusionado con Roberto’. Mis adversarios empezaron a decir: ‘Claro, sería indigno que tú te quedes’

El actor no pierde la esperanza de obtener el papel de Chespirito en su próxima bioserie.

“Vamos paso por paso; preparé por seis meses mi video y entonces yo le estoy echando todas las ganas. Vamos a ver qué pasa…”, concluyó.

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