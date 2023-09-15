Encontramos a Augusto Bravo después del escándalo con Adianez Hernández

Hoy ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizábal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer, a mis papás, principalmente a mi mamá, por el dolor causado, a mis hermanos, al padre de mis hijos, a Rodrigo. No supe controlar mis emociones y sí, me enamoré

Después de que Larisa Mendizábal, exesposa de Rodrigo Cachero, revelara a través de sus redes sociales que su pareja Augusto Bravo le fue infiel con Adianez Hernández, la actual esposa del actor y de que ésta última lo reconociera, Ventaneando se dio a la tarea de buscar al joven para conocer su versión de los hechos.

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Sin cámaras, ni micrófonos, Bravo aseguró que no tiene nada que decir al respecto, argumentando que no se dedica al mundo del espectáculo.

¿Qué declaraciones hizo Augusto Bravo?

Aún así, al salir del local que él y su familia tienen de pollos rostizados, insistimos en tener una declaración suya y esta fue la reacción.

El silencio de Bravo, no abona a la petición que Adianez hizo este miércoles, para que cada uno de los involucrados en esta historia, se hagan responsables de esta parte. Toda vez que ella ha sido la depositaria de interminables críticas e insultos, incluso sus dos hijos.

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