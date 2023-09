¿Sería usted capaz de casarse con un desconocido o desconocida? Nueve parejas aceptaron el reto con el fin de participar en “Casados a primera vista”, la nueva producción de Azteca UNO que estará conducida por Paty Manterola y Mauricio Barcelata.

¿Qué dijeron los conductores al respecto? En exclusiva para Ventaneando, Mauricio Barcelata y Paty Manterola hablaron sobre el nuevo programa que se estrenará el próximo domingo a través de las pantallas de Azteca UNO, “Casados a primera vista”.

Paty Manterola y Mauricio Barcelata contaron todo de su nuevo programa

“Es un experimento televisivo en donde se buscan complementos perfectos, lo único que debes respetar es: No vas a conocer a esta pareja hasta el momento de tu boda, hasta firmar el acta de matrimonio”, dijo Mauricio Barcelata.

“Eso es maravilloso porque los acompañan especialistas, los acompaña una psicóloga, los acompaña una astróloga, una especialista en ligues. Nuestros especialistas les hacen un análisis y buscan entre todos los demás que entraron a la convocatoria a alguien que pueda tener las características para ser un complemento perfecto de ellas y algo muy importante es que se casan de verdad, se firma un acta de matrimonio”.

“Algunas parejas van a ver como que hacen un clic a primera vista, pero después, cuando viene la convivencia, empiezan a surgir los problemas o con la familia o con los hijos, o con la suegra, pero es sumamente interesante”, recalcó Paty Manterola.

¿Las dinámicas las han llevado a cabo los conductores?

Pero estas dinámicas incluso han influido en los propios conductores. “Por ejemplo, nuestra psicóloga les deja ejercicios a las parejas para que incrementen su comunicación, entonces, yo de repente he parado oreja y sí he llegado a casa y le he dicho a mi esposo: ‘Amor, hicieron un ejercicio tan bonito en pareja, vamos a hacerlo tú y yo y lo he hecho’, entonces yo creo que también en casita van a aprender mucho de relaciones en pareja”, dijo Manterola.

“No se pueden perder este estreno el domingo 17 de septiembre a las 8 de la noche por Azteca UNO”, finalizó.