A pesar de los contratiempos de salud que ha enfrentado recientemente, Silvia Pinal celebró este martes su cumpleaños número 93, rodeada de sus tres hijos. Pero, ¿Cuál es su mayor deseo? La diva respondió la interrogante, frente a la multitud de medios que se dio cita, a las puertas de su casa en el Pedregal

Quiero que todo me salga bien

Es que somos pocos, entonces tenemos que estar unidos, al final mi mamá es un gran pilar de tanto ejemplo y de tantas cosas que nos enseña

Gracias, aquí festejando a mi mami, disfrutando con ella y con mis hermanas. Unos guantes, es que luego cuando baja a comer, a jugar domino, se le enfrían las manitas

Silvia Pinal celebró su cumpleaños rodeada de su familia y amigos

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¿Qué ha pasado con el pequeño Apolo?

Por cierto que Luis Enrique, fue salvado por Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, al ser cuestionado sobre el juicio de desconocimiento de paternidad de su hijo Apolo.

Evidentemente, pues los rumores y esas cosas, mejor festejar

Aunque más tarde, la propia Efigenia reveló que aún mantienen contacto con el pequeño.

Estaba enfermito, muchachos, ayúdenme a ayudarlos, por favor

Poco antes, al llegar a la casa, Alejandra reveló lo que le regaló a su mamá.

Le compré una mascada y unos tenis preciosos, la llevé a comer y ahorita vengo a celebrar con sus amigos

Pero, Alejandra fue tajante sobre el tema del niño Apolo.

No quiero hablar de eso ahorita

¿Existe una rivalidad entre Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel?

A propósito de Alejandra, Sylvia Pasquel volvió a negar que entre ellas exista un distanciamiento y que ella prohíbe que sus canciones sean tocadas en su casa.

¿Por qué creen esos rollos?, que estup…. que estup… eso de que está prohibido las canciones de mi hermana, sí la que más la admira soy yo, soy su fan, voy a todos sus conciertos, tengo todos sus discos, cómo crees que voy andar prohibiendo

La Pasquel, dio más detalles de la reunión, en la que el pasado fin de semana su nieta Michelle Salas, aprovechó para celebrar por adelantado con Doña Silvia Pinal, su próxima boda.

Todo fue para que mi mamá pudiera compartir y convivir con Michelle, es una bonita manera de compartir con ella y, pues precisamente, por la imposibilidad que tiene de viajar. Es que no, entiéndanme que yo no tomo decisiones en ese aspecto. No, la va a entregar su mamá, que es una madraza, que ha sido una madre increíble, ha sido una muy buena madre y es quien tiene todo el derecho de entregarla

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Al interior de la casa, la fiesta se armó en grande, con las mañanitas en la voz de Humberto Cravioto y su hijo, Fernando. Más tarde, Doña Silvia partió el pastel rodeada de sus amigas Jacqueline Andere y Luz María Aguilar.

