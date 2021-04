Enrique Guzmán rompe en llanto tras hablar del supuesto abuso sexual a Frida Sofía: “Me duele mucho”.

El nombre de Frida Sofía se volvió tendencia en las redes sociales tras confesar que fue manoseada por su abuelo Enrique Guzmán desde los 5 años de edad. La joven tachó a su familiar de “asqueroso” tras la supuesta experiencia de la que fue víctima.

Las declaraciones de la cantante desataron todo tipo de reacciones en internet, donde múltiples personas emitieron sus respectivas opiniones sobre el contundente caso.

Sin embargo, esta tarde Don Enrique Guzmán se presentó en nuestro programa Ventaneando, donde habló de las recientes declaraciones que realizó su nieta al borde de las lágrimas.

Oír estas cosas me duele porque no las entiendo… ¿cómo puede hablar así de mí? Si años antes me invitaba a Miami, pero hoy soy un degenerado que le metía mano a los cinco años...

Nunca la tuve sola en ningún lado. No sé tocar indebidamente a nadie, ni a mi mujer. Sí he cometido errores y los corrijo, pero encontrarme de repente con esto, con la nieta que más quiero, estimo y quiero… Ella siente que es verdad, que le falté al respeto, pero está ofendida por mí

Además, Don Enrique Guzmán lanzó un fuerte mensaje al periodista que entrevistó a Frida Sofía.

“El periodiquero tiene razón, le va a sacar jugo a su entrevista; es un miserable. No debió pasar una entrevista así, pero él va a lo suyo”, trascendió el cantante en exclusiva para Ventaneando.

Enrique Guzmán refrendó que nunca tocó indebidamente a su nieta Frida Sofía

Don Enrique no pudo contener el llanto en nuestro programa Ventaneando, donde confesó que nunca tocó a Frida Sofía a la edad de 5 años.

“En mi put… vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. No la he tocado nunca en mi vida, de la cintura, ni de la mano, ni darle un beso en un cachete. Nunca la he buscado con mis manos, la veo con mis ojos nada más. Juro por mis hijos, no soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente”, expresó el cantante, de 78 años, para nuestra conductora Pati Chapoy.

