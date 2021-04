Enrique Guzmán: Conoce el motivo que orilló al cantante a separarse de la primera actriz Silvia Pinal.

La historia de amor entre Enrique Guzmán y Silvia Pinal se convirtió en una de las más comentadas en la industria del espectáculo. Los actores tuvieron un intenso amorío en la década de los sesentas, donde fueron captados por la prensa en múltiples ocasiones.

Tiempo después, los cantantes protagonizaron múltiples proyectos profesionales juntos, entre los que destacó el programa de entretenimiento Silvia y Enrique.

Posteriormente, la pareja selló su amor con sus hijos Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, ambos productos de la pasión entre sus famosos padres.

Tras la llegada al mundo de Luis Enrique Guzmán, la pareja comenzó a tener conflictos maritales. Según algunos medios de comunicación, el intérprete de Tu Cabeza En Mi Hombro engañó a su esposa con otra mujer.

La ola de dimes y diretes aumentó, hasta que Silvia Pinal y Enrique Guzmán, decidieron ponerle fin a su romance. Además, en la bioserie de Doña Silva, se afirmó que el cantante tuvo arranques violentos, ataques de celos y carácter agresivo.

Enrique Guzmán es acusado de abuso sexual por su nieta Frida Sofía

Enrique Guzmán rompió en llanto en Ventaneando, donde habló sobre las recientes acusaciones de su nieta Frida Sofía por abuso sexual.

Recordemos que la joven, de 29 años, arremetió contra su abuelo, pues contó que Don Enrique la manoseó a la edad de 5 años.

El intérprete de Tu Cabeza En Mi Hombro rompió el silencio al borde de las lágrimas y juró que nunca agredió sexualmente a su nieta.

“En mi put… vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. No la he tocado nunca en mi vida, de la cintura, ni de la mano, ni darle un beso en un cachete. Nunca la he buscado con mis manos, la veo con mis ojos nada más. Juro por mis hijos, no soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente”, expresó el artista en exclusiva para Pati Chapoy.

