A Enrique Guzmán no le interesa contar su vida en una serie.

En exclusiva para Ventaneando, Enrique Guzmán revela que es lo que lo detiene para contar su vida en una bioserie.

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La que tú conoces, pero hay muchas vivencias que seguramente si quiero contar, realmente la historia de mi vida en una fotonovela como hizo Silvia, dijeron que yo era muy malo y no fui tan malo, puesto que le hice dos hijos bellos

Sí, pero no me interesa todavía, queda pendiente. Qué quieres una historia de mentiras, llena de pastel o una historia con fondo, con verdad. Quieren oír que la vida de Enrique Guzmán es ideal y que padre ha sido toda su vida, pero no es cierto, tenemos nuestros tropiezos y nuestros atracones, tropiezos en la carretera y nuestros golpes bien dados. Sí y de lo que me arrepiento no quiero escribir nada

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¿Por qué Enrique Guzmán le tiene miedo a la edad? Y, reveló porque le causa terror haber llegado a los 80 años.

79 como quiere lo sigue, el 80 me duele el estómago, maravilloso no estoy, pero lo que queda se ve bien. Sí, pero también tiene sus dilemas y sus problemas

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Enrique Guzmán está en Guadalajara pues este 15 de febrero ofrecerá un concierto junto con legendarias agrupaciones del rock, como Los Hermanos Carreón, Los locos del ritmo, Los Hooligans, Los rebeldes del rock y Los Rockin Devils en el Auditorio Telmex.