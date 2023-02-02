Enrique Guzmán ya tiene listo su testamento para evitar pleitos.

A sus 80 años recién cumplidos, Enrique Guzmán dijo tener listo su testamento, aunque considera que de cualquier manera habrá problemas entre sus seres queridos, así lo reveló en exclusiva para Ventaneando.

¿Por qué cree que habrá problemas entre sus herederos?

“El pe… es que de todas maneras va a haber bronca porque todo mundo se la va a hacer de pe… a todo mundo, pero yo ya no voy a estar, así que me vale ma….”, declaró el intérprete de temas como “Tu cabeza en mi hombro”, “Popotitos”, “El rock de la cárcel”, “Cien kilos de barro”, entre otros.

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¿De quién sospecha que iniciará los pleitos? Cuando le preguntaron al cantante si sospechaba de algún miembro de su familia, Enrique Guzmán dijo que “de nadie” y puso como ejemplo lo que le pasó a Juan Gabriel, quien era el más organizado para esos temas.





“De nadie (sospecho), hasta ahorita de nadie, no sé, pero se la hicieron a Juan Gabriel y era el más organizado para eso”, añadió

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¿Qué dijo sobre las regalías de sus canciones?

Sobre las regalías recaudadas por la Organización Nacional de Intérpretes, Guzmán también tiene sus dudas sobre lo qué sucederá con ellas, a pesar de haber nombrado ya a un administrador para cuando él haya partido.

¿Quién es el administrador de las regalías de sus canciones?

Al preguntarle quién era el administrador de las regalías de sus canciones, Enrique Guzmán no quiso revelar el nombre y declaró “¿para qué te voy a calentar el hoci… desde ahorita?, luego te cuento, cuando me muera te cuento”.

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¿Le dejará algo de su herencia a Silvia Pinal?

Y sobre si le dejará algo de su herencia a Silvia Pinal tal como lo dijo en tono de broma en una conferencia de prensa, comentó: “Sí, ya tiene un regalo mío, ya sabe. Tiene un par de hijos bellos que yo le hice”.

Al final, declaró que no le dejará nada monetario pues la diva del cine mexicano tiene más dinero que él. Cabe mencionar que este miércoles presentó su nuevo álbum “Soy yo”, una recopilación de 32 de sus grandes éxitos tras varios años de haber estado distanciado de la disquera Orfeón.