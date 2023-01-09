Luis Enrique Guzmán niega problemas con Sylvia Pasquel por herencia de su madre.
Luego de tener unos días muy complicados, Luis Enrique Guzmán confirmó que su estado de salud y el de su madre han mejorado considerablemente.
Silvia Pinal y su hijo, Luis Enrique Guzmán, están perfectamente recuperados del cuadro de influenza que sufrieron durante las fiestas y, que desató alarmas sobre la salud de la primera actriz.
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Por tal motivo, Luis Enrique revela a Ventaneando que celebraron juntos la llegada del 2023.
Pues mira, sí fue duro un par de días, a mí también me dio y ya gracias a Dios salimos todos, la pasamos lo más prudentemente, pero juntos. Le están dando vitaminas, aminoácidos, la están levantando
Pues sí, exponerla de cualquier manera, es probable que se haya contagiado en cualquiera de esas situaciones. Muy bien, está en la escuela
Luis Enrique negó problemas con su hermana por la herencia.
Luis Enrique, desmintió tajantemente pleitos con su hermana Sylvia Pasquel por la herencia de Doña Silvia Pinal.
Cada quien dirá lo que quiera, pero la verdad es otra. La verdad la conocemos nosotros aquí a puerta cerrada y yo no sé, ni por qué tirarme a mí o el querernos separar, cuando no hay broncas entre nosotros. Si hubiera, no sería la primera familia disfuncional en México
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Y la relación con Mayela Laguna, madre de su hijo Apolo, va viento en popa.
Muy bien, vamos muy a gusto, la verdad. Es lo que queremos, queremos sacar adelante al niño y de alguna manera, alejarlo de todo el relajo que se arma por fuera