Papá de Alex Hoyer habló sobre el noviazgo de su hijo con Danna Paola.

Mucho se especuló sobre una supuesta relación amorosa entre Danna Paola y Alex Hoyer, hasta que hace días la intérprete de “Oye Pablo” habló abiertamente sobre su noviazgo con el joven cantante, músico y productor de 24 años de edad, y declarara que se encuentra feliz y tranquila, pues es una persona con la que comparte muchas cosas.

“Es una persona que admiro, que respeto y que quiero, que tenemos nuestras vidas laborales separadas y juntas a la vez, pero yo quiero respetar y que todo el mundo respete su proyecto y también el mío (…) me enorgullece en verdad mucho estar al lado de una persona que admiro y me admira”, declaró.

¿Quién es Alex Hoyer?

El joven lleva el talento en la sangre, pues es hijo del cantante venezolano Néstor Daniel Hoyer y la mexicana Loly Hurtado, quienes fueron integrantes del extinto grupo musical “Los Terrícolas”, una agrupación bastante popular allá por la década de los años setenta.

¿Cómo es la relación de Hoyer con Danna Paola?

Los enamorados llevan varios meses saliendo; sin embargo, se mantuvieron bastante discretos, hasta que Danna Paola declarara durante el montaje de “Charlie y la Fábrica de Chocolates” en la CDMX que estaba enamorada: “Ok, sí estoy feliz, sí estoy enamorada y estamos enamorados”.

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Por su parte, Alex declaró a Ventaneando: “Aprendo mucho de ella, más que en el trabajo ahorita, es en lo personal (…) No es que queramos esconder absolutamente nada, ni se trata de eso, es mantener privado algo que se dio tan natural”.

Esto dijo el papá de Alex Hoyer

Las cámaras de Ventaneando se dieron a la tarea de buscar al papá del novio de Danna Paola y en exclusiva declaró: “Lo más importante de todo es ver a mi hijo feliz”. Cuando le preguntaron cómo se conocieron, el cantante respondió que su hijo es muy reservado y no platica mucho sus cosas personales; sin embargo, aseguró que una ocasión los vio juntos en una producción.

Así mismo, al ser cuestionado sobre si su hijo ya se las había presentado formalmente a Danna Paola a él y a su esposa, señaló que su vástago “es una persona muy ocupada, anda de viaje con esto del lanzamiento de su disco”.

Sobre el talento de Alex, su padre dijo que ya lo superó y aseguró que compone de forma increíble y añadió que incluso ya le dio un tema.

Por último, Néstor Daniel relató que en 1970 fundaron “Los Terrícolas” y que su primer tema que hicieron fue “Vivirás”, el cual pegó tanto que a los quince días los llamaron para hacer el LP completo. La agrupación hizo en total unos 13 álbumes y ya en solitario lleva aproximadamente 16. En tanto que su separación de “Los Terrícolas” se dio en 1982.

