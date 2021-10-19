Enseña la historia de México con memes; la UNAM lo felicita.
Un joven se ha convertido en tendencia en las redes sociales por la forma en que enseña historia a sus seguidores.
La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM felicitó a uno de sus exalumnos por hacer videos de historia en TikTok.
El usuario que se autonombró TK triunfa en la plataforma digital por la forma original y única que tiene para empapar de conocimiento a quienes lo siguen.
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Y es que para muchas personas la historia es una materia tediosa, por lo que el joven creó la cuenta Historia Para Tontos para compartir sus conocimientos con aquellas personas a las que no se les da mucho el tema.
El canal de TikTok se basa en un enfoque divertido e informal, pues se decanta por los memes para llegar a todos los rincones del mundo.
El egresado de esta institución académica, quien prefiere mantener su verdadera identidad en secreto, ha comentado que se siente muy orgulloso de poder ayudar a otras personas mediante las redes sociales.
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También, destacó que cuando abrió su cuenta no se imaginó que sus videos fueran a volverse tan populares.