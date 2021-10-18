Botarga de queso oaxaca causa sensación en un funeral. (VIDEO)

El último adiós a una persona es un momento de profunda tristeza; sin embargo el funeral del dueño de una cremería fue todo lo contrario, pues lo amenizó una botarga de queso oaxaca.

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Las imágenes de la botarga de queso oaxaca bailando al ritmo de la tambora, se viralizaron en redes sociales.

Los hechos se registraron el pasado 14 de octubre. Carlos Santiago Gómez, conocido como Don Carlitos, fue el fundador de La Original Cremería Los Reyes Etla, en Oaxaca.

Su amor por su negocio llevó a sus amigos y seres queridos a despedirlo con la botarga que promocionaba sus productos.

Todo quedó registrado en un video donde se puede apreciar a los colaboradores de la cremería vestidos de rojo realizando un ritual para decirle adiós al "patrón".

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