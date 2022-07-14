Se entera de infidelidad de su novia por su embarazo: él se hizo la vasectomía hace años.

Vaya situación incómoda que vivió el hombre que se terminó enterando de la infidelidad de su novia por su embarazo cuando él se había hecho la vasectomía hace años.

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La historia proviene de TikTok y el protagonista es David Blanco quien relató la situación casi como si fuera una historia de telenovela. En el video que apareció en la red social terminó siendo furor entre los internautas pues, seamos honestos, hechos como estos no son nada comunes.

¿Cómo fue que su novia lo engañó y quedó embarazada mientras él se había hecho la vasectomía? David comenzó contando que había conocido a su novia desde la preparatoria y desde entonces se hicieron inseparables.



Ahora bien, es evidente que por más que iban las cosas bastante bien hubo algunos hechos que llevaron a que sucediera algo tan inesperado como doloroso.



Entre medio se fueron a vivir juntos y atravesaron un embarazo psicológico que fue muy intenso para ambos y a partir de este hecho Blanco decidió hacerse una vasectomía, pero tuvo la extraña decisión de no comentarle esto a su novia y al argumentar sostuvo.



Tú dices ‘la neta no quiero tener hijos, ahorita no, nunca me he visto con niños’, y te haces una vasectomía, y por cosas del destino nunca le dices que te (la) hiciste

De todas formas, el procedimiento fue exitoso, aunque lo impresionante es que su pareja quedó embarazada y claramente David no podía ser el padre pues estaba totalmente imposibilitado de tener hijos.

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Resultó que ella había tenido relaciones sexuales con el mejor amigo de Blanco y la vasectomía previamente hecha le jugó a su favor para darse cuenta de que es lo que había sucedido.