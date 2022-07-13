Coloca manta en un puente para evitar que se case el amor de su vida.

Hay gente que desarrolla todo tipo de acciones en ciertos momentos y este es el caso con esta persona que colocó una manta en un puente para evitar que se case el amor de su vida.

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El hecho aconteció en San Luis Potosí y el momento fue reproducido a partir de las redes sociales, particularmente en Facebook, que capturaron la imagen del hecho y desde ahí el público internauta ha desarrollado todo tipo de comentarios al respecto.

El mensaje que colocó en la manta para evitar que se case.

Mi amor, no te cases, aún te amo. Paso por ti a la iglesia juntos por siempre

El hombre intentó persuadir a una mujer para que no se casara y desconocemos cuál habrá sido el resultado de esta acción, pero queda claro que ya estaba coqueteando con la desesperación.

La foto de la lona con el mensaje se popularizó en Facebook y diversas redes sociales. Algunos usuarios han repudiado el mensaje, mientras otros han celebrado el amor y la dedicación del creador de la lona.

En la guerra y en el amor todo se vale, tu impide esa boda, si te ama no se casa. -Al amor verdadero no se le deja escapar así que sin pensarlo si lo amas vete con él. -Si vale la pena luchar por lo que uno quiere y más por el amor que está muy escaso

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Estos y otros tantos fueron expresados ahí como también hubo cierta negatividad ante esta situación, algo más que entendible si consideramos que es un hecho que lleva a opiniones abiertas.

