Equinoccio primavera 2025: ¿Cuándo inicia y qué rituales hacer?

El equinoccio de primavera marca el inicio de una nueva época del año 2025. Se trata de un día lleno de energía de renovación, en el cual se pueden practicar diversos rituales que nos permitan atraer energías positivas a nuestras vidas.

En este sentido, expertos en la materia han compartido cuáles son los rituales que deberás realizar antes y durante el equinoccio para poder atraer buena fortuna a los diferentes aspectos de tu vida, como la salud, el dinero y el amor.

¿Cuándo inicia el equinoccio de primavera 2025?

En el hemisferio norte, parte del planeta tierra en donde se ubica México, el equinoccio de primavera tiene lugar durante el 20 y el 21 de marzo , fecha en la que oficialmente se marca el inicio de la estación que se relaciona con la reproducción, con la vida y con el florecimiento.

Te puede interesar: Los mejores rituales para atraer el amor

¿Cuáles son los mejores rituales para hacer en primavera?

Lo mejor que puedes hacer durante el equinoccio es poner en práctica rituales ancestrales que se relacionen con el florecer, así podrás dar la bienvenida a la abundancia y hacer que todos tus proyectos y metas cobren fuerza y se conviertan en realidad.

Esto puede llevarse a cabo con pasos muy sencillos, como el conseguir velas de colores, específicamente color verde, si deseas atraer la prosperidad financiera, aunque también puedes usar rojo o rosa, para la pasión y el amor, y blanco para la paz y la purificación.

📅 Eventos astronómicos de marzo 2025 🌌🔭



Este mes trae increíbles fenómenos celestes. Habrá un eclipse total de Luna y un eclipse parcial de Sol, además del equinoccio de primavera/otoño. pic.twitter.com/l71mlRo8GQ — Locos X La Astrociencia (@LAstrociencia) March 1, 2025

Sea cual sea el color de tu vela, solo tienes que encenderla durante un día antes del equinoccio, y apagarla un día después del mismo. Además, deberás darte un tiempo para meditar sobre aquello que deseas atraer.

Si es posible puedes tomar una hoja de papel y poner tus propósitos para esta nueva estación del año como afirmaciones que ya están cumplidas, por ejemplo: “soy prosperidad y tengo abundancia”, “soy amada y me siento feliz”, “estoy en paz conmigo misma y con quienes me rodean”, “reconocen mi trabajo y me recompensan con grandes pagas”, entre otras cosas.