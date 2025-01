¡No se vale! Erik no permitirá más maltratos para su hija

A Erik no le espanta el esposo de Michelle y revela que no es que no quiera darle dinero a su hija, sino que ha tenido mala suerte; Erik siempre ha estado con ella. Erik no se explica por qué su hija tiene que soportar los maltratos de Víctor, ¿sólo porque le da de comer? Si Michelle no le pone un alto Víctor, que se atenga a las consecuencias. ¡Nadie le pondrá una mano encima!