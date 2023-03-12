Erik Rubín comparte detalles de su separación de Andrea Legarreta.

El cantante Erik Rubín y la conductora Andrea Legarreta han estado en el centro de la polémica desde que anunciaron su separación en febrero de 2023. Esto se ha visto agravado por los rumores de infidelidad que han surgido desde entonces.

Pese a esto, Andrea Legarreta aclaró que su separación no tiene nada que ver con terceros. Sin embargo, los rumores de infidelidad persisten, por su parte, Erik Rubín ha negado los rumores de infidelidad y ha declarado que él y Andrea Legarreta siempre han sido transparentes con sus problemas y están abordando las cosas juntos.

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En este sentido, Erik Rubín, a través de una entrevista con La Chicuela, compartió más detalles respecto a su separación con la conductora Andrea Legarreta y aclaró diversos rumores que han surgido en torno a él y su expareja.

¿Qué dijo Erik Rubín?

Durante la entrevista con La Chicuela, el actor Erik Rubín abrió su corazón y compartió que, a pesar de los obstáculos que han enfrentado surgidos por los diversos chismes y la falta de información precisa, él y su expareja Andrea Legarreta se sienten en paz, así mismo, el también cantante resaltó que lo más difícil de la situación ya quedó atrás y que ahora están haciendo las cosas de la manera correcta.

“De alguna u otra forma, aunque mi familia sabe cual es la realidad, allá afuera se arma una cag***ro, por un lado hay gente muy linda y hay una parte allá afuera que esta calumnaidno que están inventando que están tratando de manchar, la verdad es que nosotros estamos más tranquilo”, expresó Rubín.

Por último, el cantante y actor Erik Rubín, expresó su agradecimiento hacia su expareja Andrea Legarreta por haber estado a su lado durante tantos años.

“Gracias por estar, por estar durante tantos años, por acompañarme en mi vida, en mi historia, en mi carrera”, dijo Erik Rubín.

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