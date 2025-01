Erika Zaba confirma que M´Balia se encuentra hospitalizada

En exclusiva para Ventaneando , Erika Zaba se defiende de las críticas en redes sociales que ponen en duda la calidad de la ropa que vende en su marca, afirmando que recicla las prendas de una conocida marca de bajo costo china y las customiza para elevar su precio.

¿Qué dijo Erika Zaba?

“Hablaba yo con Ari la otra vez y le decía: ‘Es que no sé si contestar o no contestar ante las declaraciones de estas personas, de esta persona que hizo y que ya sé quién es, que hace una declaración que si yo revendía ropa que ni siquiera era de México y yo decía ‘¿cómo le hago para no contestarle?”, dijo Erika Zaba.

“Yo necesito salir a defenderme para decirle: ‘Estás loco, no sé lo que sea, lo que quiera ser. Ahorita ya me da risa, pero de verdad yo estaba muy corajuda, muy enojada porque no se vale. Todo el trabajo que uno hace impecable y por ser cada vez mejor”, agregó la exOV7.

¿Erika Zaba vivió una mala experiencia en un hotel?

Por cierto, que de visita en Guadalajara, Erika Zaba vivió una desagradable experiencia en el hotel donde se hospedó.

“Nueve de la noche estábamos metidos en la cama y de repente: ‘Por favor, por favor, todos los que se encuentren en el edificio desalojen, no ocupen los elevadores, desalojen el inmueble”, dijo Erika Zaba.

“Abro la ventana para ver qué estaba pasando, lo único que vi es, acordarme que estábamos en el último piso de la torre, en el piso 20, entonces yo, de tirantes, pijama, me iba a bajar descalza porque no traía ni tenis. Salimos, 20 pisos para abajo con la incertidumbre de qué está pasando”.



“Llegamos a la planta baja y toda la gente estaba en el lobbi y gente del hotel diciendo: ‘Tranquilícense, falsa alarma’. En ese momento uno siente un alivio importante, pero por otro lado es ¿a quién le reclamo? Resulta que se activó esa grabación en todo el hotel por accidente o ve tú a saber qué pasó y esa cosa siguió sonando”, reveló la cantante.

¿M’Balia está hospitalizada?

Para rematar, Erika Zaba confirmó que M’Balia, su compañera de OV7, está hospitalizada por una infección en el riñón.

“Me enteré que la morena estaba enferma. Le mandé un mensaje, me contestó su marido y ya todo está más estable”, finalizó Erika Zaba.