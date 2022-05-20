Lo que no salió al aire de la entrevista con Eugenio Derbez.
Eugenio Derbez nos reveló en exclusiva que ya tiene luz verde para hacer una nueva temporada de ‘De Viaje con los Derbez’, misma que van a grabar este año.
Ayer tuvimos la visita de Eugenio Derbez en nuestro foro, pero no revelamos todo lo que nos contó, por eso aquí te decimos la exclusiva que nos dio.
Nos acaban de dar luz verde para una nueva temporada, no lo había mencionado, así que es primicia. No les puedo dar más información, pero sí vamos a filmar una ya, antes de que termine, ya a mediados de año
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Eugenio Derbez aclaró el tema de la disponibilidad de todos para poder participar en la nueva temporada de la serie familiar
Sí, siempre ha sido un tema, es que no es fácil. Cuidamos mucho; la primera temporada fue muy caótica, la primera temporada no entendíamos de qué se trataba y pensamos que era lo que nos dijeron en un principio, ‘Váyanse de viaje y lo documentamos’ y dijimos: ‘Es como ir a un viaje, en lugar de llevar camarógrafo, lo documentan’
Cuando estamos ahí, nos damos cuenta de que ya estando ahí, las reglas que nos agarraron totalmente en curva, no era lo que esperábamos, había que estar en un lugar en específico, Alessandra me decía: ‘Ya estoy muy cansada, ya me quiero ir, dile a la producción’ yo estaba en medio, eso era horrible
‘Oye, Alessandra ya se quiere ir’, pues que se vaya pero que lo diga a cuadro, que lo diga a cuadro por qué se quiere ir. De hecho, acabando la primera temporada, no nos hablamos, no por enojados sino por hartazgo como 3 meses
Reveló la gran experiencia de la segunda temporada con José Eduardo.
En la segunda temporada, Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo se acercaron mucho y mejoraron su relación.
Nos sirvió como terapia a José Eduardo y a mí, porque José Eduardo y yo nunca hablamos de cosas profundas, hablábamos, porque teníamos fines de semana o a veces una comida en donde decía: ‘Tengo 3 horas para decirle a mi hijo perdón por esto, te acuerdas de aquel día y, mejor me la paso bien y mi hijo también
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Hubo un día que yo toqué con José Eduardo, en esta última temporada que estábamos pescando y toqué el tema de que le quise explicar lo que yo había vivido y dije: ‘Voy a aprovechar y contarlo aquí, porque ni quiere ir a terapia, no nos hemos dado el tiempo, lo voy a platicar aquí', lo empecé a platicar y él se puso muy nervioso, él no quiso profundizar