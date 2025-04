¿Es millonaria? Estos son los regalos más lujosos que Wendy Guevara le ha dado a sus parejas

Wendy Guevara es una famosa influencer de origen humilde que ha escalado hasta el punto de convertirse en una poderosa mujer millonaria, y es que además del premio que obtuvo en uno de los reality show’s en los que participó, también ha ganado diversas campañas publicitarias.

Al ser tan querida por el público mexicano, la creadora de contenido suma millones de seguidores en sus distintas plataformas digitales, cosa que le abrió la puerta a grandes proyectos, y también a un mundo lleno de lujos y extravagancia.

Y es que recientemente la propia Wendy Guevara confesó que ha tenido parejas a las que les ha dado regalos bastante costosos, los cuales otorgó en su momento sin ningún tipo de remordimiento pues pensaba que eran el amor de su vida.

¿Cuáles son los regalos más lujosos que Wendy Guevara le dio a sus novios?

De pedir una quesadilla de chicharrón duro con nopales, a estar perdida en el cerro, Wendy Guevara se ha dado el gusto de obsequiar camionetas , motocicletas y un reloj de marca lujosa valuado en varios cientos de miles de pesos. Esto ha llamado la atención de sus fans pues muchos aseguran que sus parejas solo la buscan por interés.

“Yo he regalado camionetas, autos, motocicletas, la última vez fue un reloj carísimo de verdad, me maté el lomo, sudé mucho... yo no me voy a atrever a pedir lo que yo he regalado de corazón, pues fue en el momento”, explicó la influencer a las entrevistadoras de un programa de televisión.

📌 WENDY GUEVARA confiesa que es muy espléndida con sus parejas: ha regalado desde CAMIONETAS hasta UN RELOJ CARTIER ‼️😱😱😮⌚️🚙



Quedaron impactadas las conductoras de DESIGUALES al saber lo generosa que es WENDY con sus novios. 😳🙊😮



Los relojes Cartier cuestan en promedio… pic.twitter.com/uUK7KWOHJf — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 15, 2025

Sin duda alguna, Wendy es la más famosa de todo el grupo de ‘Las Perdidas’ y esto la ha llevado a acumular una gran fortuna, además de que constantemente está invirtiendo para obtener más ganancias y aumentar su riqueza, pues ella asegura en múltiples transmisiones en vivo que una de sus metas principales era darle una casa y un negocio a su mamá, quien la apoyó cuando era más joven.