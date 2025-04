Wendy Guevara responde a críticas de la comunidad LGBTQ+; esto dijo

La artista Wendy Guevara ha sido duramente criticada por la comunidad LGBTQ+ debido a su postura sobre las mujeres trans, y es que ha hecho varias declaraciones que resultan polémicas para muchos integrantes de este colectivo.

A pesar de los comentarios en su contra, la famosa influencer mantiene su postura y ha respondido de manera enérgica y con su característico sentido del humor hacia las recientes críticas que ha recibido tras dar una entrevista en la que explica qué piensa sobre la inclusión de las mujeres transexuales en las categorías femeniles de deportes.

Esto dijo Wendy Guevara sobre las críticas en su contra

Al asegurar que las chicas trans siempre serán más fuertes que las mujeres biológicas, la famosa fue criticada por diversos integrantes del colectivo LGBTQ+, quienes argumentaron que ya existe un fuerte estigma sobre las atletas que se identifican con esta comunidad.

Te puede interesar: Wendy Guevara habla del asesinato de Kevin Kaletry

Tras ser cuestionada sobre qué opina respecto a los comentarios que muchos activistas han hecho en su contra, la influencer no dudó en responder que ella mantiene su postura, además de confirmar que ya se encuentra harta de que la señalen.

“Me tienen hasta la madr... ¿Por qué a huev... quieren que yo piense igual que ellas... Si te vas a poner pechos y andar vestida de chica debes tener ese reglamento? No”, expuso la creadora de contenido, modelo y actriz, asegurando que no por ser mujer trans pensará igual que todas las integrantes del colectivo.

La famosa ha declarado en diversas ocasiones que a pesar de identificarse como mujer ella reconoce que sus condiciones no son iguales a las que ya nacieron con este sexo. Sin embargo, asegura que se acepta a sí misma y que está a favor de los derechos de toda la comunidad LGBTQ+.

Esto ha despertado controversia y división entre sus seguidores, incluso existen activistas que le han pedido no opinar sobre temas polémicos o de los cuales no tiene el suficiente conocimiento, pero a ella parece no importarle la opinión pública.