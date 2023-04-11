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FOTOS | Consiguieron un set gamer y más premios en Escape Perfecto.

Fernanda y Emilio tomaron el riesgo y consiguieron escapar con un flamante set gamer además de otros increíbles premios de la Jaula de Escape Perfecto.

Por: Daniel Menes

Fernanda y Emilio triunfaron en la Jaula de Escape Perfecto.jpg
Ellos son primos y adoran a los perritos.jpg
Atentos escucharon las indicaciones de Marco Antonio Regil y Carlos Espejel.jpg
Todo estaba por comenzar. Fernanda responde y Emilio escapa de la Jaula.jpg
La primera pregunta para conseguir 10 segundos en la Jaula.jpg
¡Y llegó el primer escape!.jpg
Por supuesto que los primos buscarían conseguir más premios.jpg
Siempre atentos a las respuestas de Fernanda.jpg
¡El tiempo se agota! ¡Corre, Emilio!.jpg
Los premios se ‘escurrían’, pero.jpg
Al final fue un gran escape.jpg
Freidora, tripié y balón de futbol americano. ¡Muy bien, Emilio!.jpg
¿Ahora qué más conseguirán de la Jaula.jpg
Fernanda respondía.jpg
¡Y Fernanda acertaba!.jpg
Ahora tocaba alentar a Emilio.jpg
¡A guardar las zanahorias!.jpg
Y ahora a conseguir más premios.jpg
¡Corre con la transportadora para perritos!.jpg
A seguir con los vegetales para avanzar en el juego.jpg
¡Qué manera de llevar tantos premios!.jpg
¡Apenas logró escapar de la Jaula!.jpg
Las emociones a tope.jpg
Sí, esto se descontroló.jpg
¡Fue un cierre de película!.jpg
Marco Antonio Regil y Carlos Espejel no dudaron en celebrar con ellos.jpg
Y es que grandes premios estaban por llegar.jpg
El apoyo en el público fue clave para lograr espectaculares escapes.jpg
Se arriesgaron y lo consiguieron... ¡Un set gamer!.jpg
¡Felicidades, Fer y Emilio! Consiguieron más de 77 mil pesos en premios.jpg
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Fernanda y Emilio triunfaron en la Jaula de Escape Perfecto.jpg
Ellos son primos y adoran a los perritos.jpg
Atentos escucharon las indicaciones de Marco Antonio Regil y Carlos Espejel.jpg
Todo estaba por comenzar. Fernanda responde y Emilio escapa de la Jaula.jpg
La primera pregunta para conseguir 10 segundos en la Jaula.jpg
¡Y llegó el primer escape!.jpg
Por supuesto que los primos buscarían conseguir más premios.jpg
Siempre atentos a las respuestas de Fernanda.jpg
¡El tiempo se agota! ¡Corre, Emilio!.jpg
Los premios se ‘escurrían’, pero.jpg
Al final fue un gran escape.jpg
Freidora, tripié y balón de futbol americano. ¡Muy bien, Emilio!.jpg
¿Ahora qué más conseguirán de la Jaula.jpg
Fernanda respondía.jpg
¡Y Fernanda acertaba!.jpg
Ahora tocaba alentar a Emilio.jpg
¡A guardar las zanahorias!.jpg
Y ahora a conseguir más premios.jpg
¡Corre con la transportadora para perritos!.jpg
A seguir con los vegetales para avanzar en el juego.jpg
¡Qué manera de llevar tantos premios!.jpg
¡Apenas logró escapar de la Jaula!.jpg
Las emociones a tope.jpg
Sí, esto se descontroló.jpg
¡Fue un cierre de película!.jpg
Marco Antonio Regil y Carlos Espejel no dudaron en celebrar con ellos.jpg
Y es que grandes premios estaban por llegar.jpg
El apoyo en el público fue clave para lograr espectaculares escapes.jpg
Se arriesgaron y lo consiguieron... ¡Un set gamer!.jpg
¡Felicidades, Fer y Emilio! Consiguieron más de 77 mil pesos en premios.jpg
Fernanda y Emilio triunfaron en la Jaula de Escape Perfecto.jpg
Ellos son primos y adoran a los perritos.jpg
Atentos escucharon las indicaciones de Marco Antonio Regil y Carlos Espejel.jpg
Todo estaba por comenzar. Fernanda responde y Emilio escapa de la Jaula.jpg
La primera pregunta para conseguir 10 segundos en la Jaula.jpg
¡Y llegó el primer escape!.jpg
Por supuesto que los primos buscarían conseguir más premios.jpg
Siempre atentos a las respuestas de Fernanda.jpg
¡El tiempo se agota! ¡Corre, Emilio!.jpg
Los premios se ‘escurrían’, pero.jpg
Al final fue un gran escape.jpg
Freidora, tripié y balón de futbol americano. ¡Muy bien, Emilio!.jpg
¿Ahora qué más conseguirán de la Jaula.jpg
Fernanda respondía.jpg
¡Y Fernanda acertaba!.jpg
Ahora tocaba alentar a Emilio.jpg
¡A guardar las zanahorias!.jpg
Y ahora a conseguir más premios.jpg
¡Corre con la transportadora para perritos!.jpg
A seguir con los vegetales para avanzar en el juego.jpg
¡Qué manera de llevar tantos premios!.jpg
¡Apenas logró escapar de la Jaula!.jpg
Las emociones a tope.jpg
Sí, esto se descontroló.jpg
¡Fue un cierre de película!.jpg
Marco Antonio Regil y Carlos Espejel no dudaron en celebrar con ellos.jpg
Y es que grandes premios estaban por llegar.jpg
El apoyo en el público fue clave para lograr espectaculares escapes.jpg
Se arriesgaron y lo consiguieron... ¡Un set gamer!.jpg
¡Felicidades, Fer y Emilio! Consiguieron más de 77 mil pesos en premios.jpg

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