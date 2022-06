Este sábado se llevó a cabo el primer sábado de eliminación de La Academia luego del mal comportamiento de los alumnos, motivo por el cual Alexander Acha, director del reality, decidió que también habría un eliminado, siendo Esmeralda la que terminó despidiéndose de la competencia luego de que no alcanzara los votos suficientes por el respetable público.

Aleks Syntek en La Academia 2022 con un popurrí de sus éxitos.

¿Cuál fue la polémica de la noche en La Academia?

La noche estuvo llena de sorpresas, polémicas y muchas críticas por las interpretaciones de la mayoría de los alumnos de La Academia, la primera controversia se dio después de la participación de Cesia y Andrés, quienes quedaron a deber por su falta de preparación para bailar y cantar. Lolita Cortés protagonizó tremenda bronca con el director del reality show que no estuvo de acuerdo con la crítica.

El director de La Academia reviró la crítica de Cortés, por ello, tomó la palabra y mostró su desacuerdo con lo expuesto por la actriz y cantante. “Tú lo sabes perfectamente bien, entonces, dejemos de hacer show un poco y digámosle lo que si se vio bien”, dijo Acha.

Lolita Cortés respondió con números y le preguntó al director si en 24 horas no era capaz de montar una canción de tres minutos o minuto y medio por cantante, a lo que Acha respondió que no, lo que desató aún más el enojo de Cortés.

“Señor, le voy a decir una cosa, perdóneme, con los años de experiencia que tengo, matemáticamente claro que se puede, pueden venir a echarlo a perder porque no bailaron, Cesia no cantó mejor, claro que no, se estaba ahogando, eso perdón, eso es interpretación y ella no se puede subir al escenario así”, finalizó Lolita.

Críticos celebran la progresión de cinco alumnos

Rubí, Esmeralda y Mar fueron las encargadas de interpretar el tema “Bésame mucho” y su participación fue la más destacada de la noche por el cuarteto de críticos, ya que Arturo López Gavito reconoció el trabajo de los profesores y señaló que hubo una progresión en las tres.

Lolita Cortés tomó la palabra y señaló que no le gustó el vibrato de la ‘Quinceañera más famosa de México', pero no por eso estuvo del todo mal, así mismo, aseguró que Mar y Esmeralda lo hicieron bastante bien en general. Horacio Villalobos estuvo de acuerdo con su compañera de panel y mencionó que Rubí está aprendiendo y que sus compañeras han mostrado una mejoría respecto al primer concierto.

Ana Bárbara coincidió con sus compañeras y destacó lo hecho por las tres alumnas arriba del escenario. Por último, Arturo López Gavito aseveró que también hubo una progresión y les pidió que se atrevan en el escenario, aunque eso implique desobedecer a sus maestros o al propio director.

Los críticos también reconocieron las interpretaciones de Mariana y Nelson, quienes cantaron el tema “Felices los cuatro” y mostraron buenas hechuras arriba del escenario, incluso Horacio Villalobos declaró que cerraron bien la noche, en tanto que Gavito aseguró que ambos hicieron suya la canción y señaló que les ve un gran futuro a ambos. Por último, Alexander Acha pidió un aplauso para los alumnos y le pidió disculpas a Lolita Cortés por lo sucedido.

¿Cómo le fue al resto de académicos?

Después de los buenos comentarios para Rubí, Mar y Esmeralda, los más criticados y regañados de la noche fueron Isabela y Santiago, quienes los hicieron “terrible”, según los críticos. Cesia y Andrés no fueron la excepción, pues su interpretación desató la bronca entre Lolita Cortés y Alexander Acha.

Fernanda y Zunio no fueron la excepción, debido a que Horacio Villalobos llamó a la joven “plañidera”, mientras que Arturo López Gavito se reservó su crítica para Zunio. Los siguientes en la lista fueron Jacky y Emilio, a este último le llovió sobre mojado por dos razones, su pésima interpretación y su lamentable comportamiento a media semana, motivo por el cual Alexander Acha lo regañó y los críticos le tundieron con todo.

Eduardo y Alejandra se sumaron al cúmulo de actuaciones desastrosas, ya que ninguno de los dos se aprendió la canción, incluso a Alejandra se le olvidó la letra y lució desafinada, además de fuera de ritmo, pero todos coincidieron en que estaban más metidos en su rollo de “manita sudada”, que para el gusto de los críticos y del director de La Academia son “estupideces”.

Los fans reaccionan en redes

El mejor de la noche fue Nelson; sin embargo, los críticos coincidieron en que el concierto quedó a deber y no fue lo esperado, pero todos desearon que mañana domingo den una mejor actuación, por ello, los internautas expresaron su sentir en redes.

