VIDEO: Lolita Cortés y Alexander Acha protagonizan pelea en La Academia.

El primer sábado de eliminación en La Academia no podía estar exento de polémica y controversia, y así sucedió después de las interpretaciones de Cesia y Andrés, quienes interpretaron “Vive”, uno de los temas más exitosos de Kabah, una de las agrupaciones de pop más populares de la década de los 90’s.

Ambos alumnos saltaron al escenario de La Academia con más dudas que confianza y así se notó, pues lejos del tema vocal, su desenvolvimiento quedó a deber, pues se notaron las deficiencias a la hora de cantar y bailar, razón por la cual el panel de críticos fue muy puntual a la hora de dar su opinión.

Lolita Cortés fue la primera en intervenir y fiel a su estilo, criticó la canción que el director eligió para ambos, pues a su consideración no fue la indicada. Con Ana Bárbara las cosas fueron diferentes, ya que ella vio una mejoría en ambos, incluso Gavito coincidió con ella en algunos puntos, pero Horacio Villalobos también consideró que fue una mala elección de canción y de interpretación.

Así fue la crítica de Lolita Cortés

“Vamos empezando porque es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José (…) Yo pensé que lo peor de ustedes era la vestimenta, no, fue su interpretación, me di cuenta de que ninguno baila y después, tú primero mi queridísimo Andrés, de verdad pensé que lo peor es que no bailabas, estabas clavado en el piso, pero cuando empezaste a marchar dije, no, lo peor es que se mueva, prefiero que se vaya”, dijo Lolita Cortés.

En cuanto a la interpretación de Cesia, señaló que no tiene aire ni memoria, pero tampoco sabe bailar, por lo que no quedó muy convencida su intervención de esta semana. La ‘Crítica de Hierro’ también aseguró que era una falta de respeto para los aspirantes que se quedaron sin la oportunidad de demostrar su talento en el escenario, así como para su familia y para ellos mismos.

Alexander Acha le responde a Lolita

El director de La Academia no estuvo de acuerdo con la crítica de Cortés, por ello, tomó la palabra y mostró su desacuerdo con lo expuesto por la actriz y cantante. “Tú lo sabes perfectamente bien, entonces, dejemos de hacer show un poco y digámosle lo que si se vio bien”, dijo Acha.

Cabe recordar que la semana pasada criticaron a ambos por diferentes razones, a Andrés por imitar a Luis Miguel y a Cesia por su actitud, de ahí la respuesta del director del reality show a la crítica; sin embargo, estuvo de acuerdo con lo dicho por Ana Bárbara, a quien, dicho sea de paso, halagó por su trabajo.

Por último, Lolita Cortés respondió con números y le preguntó al director si en 24 horas no era capaz de montar una canción de tres minutos o minuto y medio por cantante, a lo que Acha respondió que “no”, lo que desató aun más el enojo de Cortés.

“Señor, le voy a decir una cosa, perdóneme, con los años de experiencia que tengo, matemáticamente claro que se puede, pueden venir a echarlo a perder porque no bailaron, Cesia no cantó mejor, claro que no, se estaba ahogando, eso perdón, eso es interpretación y ella no se puede subir al escenario así”, añadió Lolita.

“Si les van a poner una canción así, les digo en serio y se lo dije a usted como director, cuidado, porque yo me voy encima, puedo montar un musical con dos ensayos generales, les queda claro, les queda claro, se trata de ustedes si quieren tener una carrera o no, no de abracitos ni apapachitos porque este tiempo al aire cuesta y cuesta mucho dinero”, finalizó.