Estas son las enfermedades que se transmiten con la boca; ten cuidado

El uso de cubrebocas se hizo una necesidad tras lo ocurrido con la pandemia de hace unos años. Sin embargo, siempre se ha recomendado para cuidarse de los riesgos de transmisión de enfermedades por medio de la boca. Por ello, la ciencia explica la forma de contagio y por qué cuidarse en general.

¿Cómo se contagian las enfermedades por medio de la boca?

Aquí uno de los puntos más relevantes es que los besos son los que podrían transmitir de manera directa las enfermedades que se mencionarán. Aunque los expertos en salud argumentan que la saliva tiene propiedades antimicrobianas naturales, e incluso la flora bucal ayuda a combatir microorganismos dañinos… no son suficientes para que en ocasiones el cuerpo se enferme.

Cuando la boca de una persona entra en contacto con la boca de otra, la infección puede adherirse a través de los microorganismos que se alojan en las mejillas, en los dientes o la lengua. Con esto basta para provocar complicaciones en las encías o en la garganta. El impacto es tan real, que los patógenos pueden caminar hacia el tracto respiratorio u otras partes del cuerpo.

¿Cuáles son las enfermedades que se pueden transmitir por la boca?

Aunque obviamente se piensa en infecciones de índole respiratoria, el riesgo es bastante más amplio, pues las enfermedades de transmisión sexual pueden pasarse por medio de heridas abiertas en la boca de la persona infectada. Por ello es importante saber cuáles son las enfermedades que podrían transmitirse a otras personas.

Infección de garganta por estreptococo

Meningitis

Herpes labial

Gonorrea

Virus del papiloma humano

Sífilis

Clamidia

Parásitos intestinales

Resfriado común

Periodontitis

Por ello, las recomendaciones que se hacen cuando hay lesiones en la boca o en otras partes del cuerpo, es acudir al médico. Esto siempre es mejor a estar atendiendo comentarios que se hacen en el espacio digital. Y también se recomienda estar al pendiente de la salud bucal, que puede ser relevante para no contagiar a más personas de distintas infecciones, tal como se expuso en este artículo.