El divorcio no es un fracaso, es una oportunidad; la experiencia y los consejos de Elena Crespo Lorenzo

El proceso del divorcio suele llegar a ser muy complicado en la mayoría de los casos, debido a que se ve como un fracaso; sin embargo, puede ser una nueva oportunidad para crecer personalmente y de eso nos habla Elena Crespo, una reconocida abogada y escritora que nos ha contado su experiencia al vivir un divorcio y también al escribir su propio libro en el que nos habla sobre el duelo, buscar oportunidades y superar todo aquello que construiste con tu expareja.